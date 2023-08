Der "Gmünd-Express" überrollt auch die Admira aus Villach

Details Sonntag, 13. August 2023 07:46

Der ESV Admira Villach hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste man gar eine 0:4-Heimniederlage gegen Gmünd verdauen, die sogar noch höher hätte ausfallen müssen. Gmünd-Trainer Rudi Schönherr war aber trotz des klaren Erfolges nicht ganz zufrieden.

Die Admira steht sehr tief

In der ersten Halbzeit stand die Admira erwartungsgemäß sehr tief und verteidigte mit Mann und Maus. Gmünd kam auch im ersten Abschnitt schon zu einigen guten Chancen, einmal war der Ball sogar im Tor, doch es war ein klares Abseits (28.). So konnte sich die Admira irgendwie über die Zeit retten und zur Pause stand ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Schneller Treffer ebnet Gmünd den Weg zum Sieg

Wenig später behauptete sich der ASKÖ Gmünd gegen die Hintermannschaft von Admira Villach, als Marcel Schönherr nach einer maßgenauen Flanke einnickte und zum 0:1 traf (49.). Der ESV Admira Villach geriet deutlicher in Rückstand, als Gmünd in der 57. Minute nach einem Foul an Luca Pertl per Strafstoß, verwandelt von Marcel Schönherr, auf 0:2 erhöhte (57.). Noah Kucher beseitigte mit seinen zwei Toren, beide wurden nach schönen Stanglpässen erzielt (73./84.), die letzten Zweifel am Sieg des ASKÖ Gmünd. Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, war Admira Villach vor heimischer Kulisse mit 0:4 geschlagen.

Rudi Schönherr, Trainer des ASKÖ Gmünd: "Mit dem Ergebnis und den drei Punkten muss ich natürlich zufrieden sein. Die zweite Halbzeit war auch richtig gut von uns. Gegen stärkere Mannschaften dürfen wir uns aber nicht so eine erste Halbzeit leisten, da ist noch viel Luft nach oben."

Nach drei Spieltagen ist die Heimmannschaft das Schlusslicht der Unterliga West. Gmünd nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle ein.

Am Dienstag gastiert die Admira Villach bei der WSG VAO Radenthein. Nächsten Samstag (17:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des ASKÖ Gmünd mit der Sportunion Matrei in Osttirol.

Unterliga West: ESV Admira Villach – ASKÖ Gmünd, 0:4 (0:0)

84 Noah Kucher 0:4

73 Noah Kucher 0:3

57 Marcel Rudolf Schoenherr 0:2

49 Marcel Rudolf Schoenherr 0:1

