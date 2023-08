Erste Hälfte pfui, zweite Hälfte hui! Rothenthurn feiert klaren Erfolg gegen Lind

Details Sonntag, 20. August 2023 10:03

In der vierten Runde der Unterliga West kam es zum Aufeinandertreffen des SV Rothenthurn und des SV Lind. Der Aufsteiger aus Rothenthurn lieferte bis jetzt recht ansprechende Leistungen ab, gewann zwei Mal und kassierte nur gegen Titelkandidat Dellach/Gail eine klare Niederlage. Gegen Lind konnte man nach einer schwachen ersten Halbzeit dann doch einen klaren 4:1-Heimsieg bejubeln, der den SV Rothenthurn mit neun Punkten an die dritte Tabellenstelle hievte.

Schwache erste Halbzeit

Knapp 280 Zuschauer haben sich bei bestem Fußballwetter am Sportplatz in Rothenthurn eingefunden und hofften auf eine spielerisch starke Leistung ihrer jeweiligen Mannschaft. In den ersten 45 Minuten wurden die Fans beider Lager aber herb enttäuscht, da man einen reinen Sommerkick zu sehen bekam, in dem Chancen auf beiden Seiten absolute Mangelware waren. Den ersten Aufreger gab es in der 12. Minute, als Lind einen Lattenschuss verzeichnete, der aber einer klaren Abseitststellung entsprang. Da die Fahne des Linienrichters aber unten blieb, hätte der Treffer wohl gezählt.

Es mussten Standards her

In der 32. Minute gab es dann einen Freistoß für die Gäste aus Lind, welchen Roman Gaspersic mit einem Traumschuss zum 0:1 im Gehäuse der Rothenthurner unterbrachte. Knapp vor der Pause dann das selbe Bild auf der Gegenseite. Thomas Klingbacher versenkte einen Freistoß wunderschön im langen Eck und so ging es mit einem 1:1 zur Abkühlung in die Kabinen.

Rothenthurn erwacht, Lind nicht mehr vorhanden

Rothenthurn-Trainer Hannes Truskaller hat in der Pause dann anscheinend die richtigen Worte gefunden, denn die Heimischen kamen wie verwandelt aus der Kabine und zogen fortan ein ansehnliches Kombinationsspiel auf. In der 58. Minute war es Andreas Allmayer, der jubelnd abdrehte und zum 2:1 für seine Farben einnetzte. Als Marco Moser nach einer tollen Vorlage des vorherigen Torschützen auf 3:1 stellte, war die Messe in diesem Spiel quasi schon gelesen. Nico Pichler war es dann, der den Endstand von 4:1 für Rothenthurn fixierte (77.). Einziger Aufreger der verbleibenden Spielzeit war dann kurz vor dem Ende ein Lattenschuss der Gäste, der wie aus dem Nichts kam.

Fazit: Kurt Rieger, ligaportal.at: "Ein in der ersten Halbzeit nicht anzusehendes Unterliga-Spiel, dass nur durch die zwei Freistoßtore ein wenig Farbe bekam. Im zweiten Durchgang gelang Lind gar nichts mehr und ab dem 3:1 hatten sich die Gäste wohl auch selbst aufgegeben. Unter dem Strich ein klarer und verdienter Sieg für den Aufsteiger aus Rothenthurn."

