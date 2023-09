Perfekter Einstand! Suvad Rovcanin feiert bei Trainerdebut mit der WSG Radenthein Sieg in Lurnfeld

Details Sonntag, 17. September 2023 08:06

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Lurnfeld und der WSG Radenthein, die mit 0:1 endete. Gegen Radenthein setzte es für FC Lurnfeld eine ungeahnte Pleite. Der neue Trainer Suvad Rovcanin dürfte an den richtigen Hebeln gezogen haben, denn die WSG Radenthein feierte damit den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft.

Torlose erste Halbzeit

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die Gäste aus Radenthein hatten Pech, als Urosevic das Leder in der 38. Minute an die Latte setzte. Ansonsten eine ausgeglichene und nicht wirklich aufregende erste Spielhälfte.

Bei den Gästen neu auf der Linie Suvad Rovcanin. Kann er im ersten Spiel 3 Punkte mit nach Radenthein nehmen? Georgi, Ticker-Reporter

Ein Treffer macht den Unterschied

Für den Führungstreffer der WSG VAO Radenthein zeichnete Gaber Petric verantwortlich (50.). In weiterer Folge spielten die Gäste die Führung kontrolliert über die Zeit und auch wenn der Sieg knapp ausfiel, war er doch hochverdient. Unter dem Strich verbuchte die WSG Radenthein gegen Lurnfeld einen 1:0-Sieg und damit den ersten Dreipunkter der Saison.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der FC Lurnfeld den achten Platz in der Tabelle ein. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich Lurnfeld weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Radenthein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur fünf Zähler. Die WSG VAO Radenthein klettert nach diesem Spiel auf den zwölften Tabellenplatz. Radenthein fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Begegnungen holte Radenthein insgesamt nur vier Zähler.

Als Nächstes steht für den FC Lurnfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen den ASKÖ Gmünd. Die WSG VAO Radenthein empfängt – ebenfalls am Samstag – den FC EP Schuller Hermagor.

Unterliga West: FC Lurnfeld – WSG VAO Radenthein, 0:1 (0:0)

50 Gaber Petric 0:1

