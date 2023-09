Traumderby endet ohne Sieger! 600 Fans sahen 2:2 zwischen Aufsteiger Rothenthurn und Absteiger Gmünd

Details Sonntag, 17. September 2023 16:58

Jeweils einen Punkt holten der Sportverein Rothenthurn und der ASKÖ Gmünd an diesem Sonntag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Gmünd hatte aber ein klares Chancenplus auf seiner Seite, doch die Verwertung dieser ließ zu wünschen übrig - auch ein Elfmeter wurde verschossen. So mussten die Gäste am Ende sogar mit dem glücklichen, weil späten, 2:2-Remis zufrieden sein.

Gmünd mit den besseren Möglichkeiten

Nach einer ausgeglichenen und umkämpften Startphase kamen die Gäste immer besser in Fahrt und hatten auch einige Chancen um in Führung zu gehen. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Grega Gorisek auf Seiten des SV Rothenthurn das 1:0 (41.). Nach einer Flanke von Allmayer war der Rothenthurner Goalgetter zur Stelle und netzte zur umjubelten Führung der Hausherren ein.

1€ ins Phrasenschwein aber wenn man die Chancen vorne nicht verwertet bekommt man hinten die Tore. Gmünd mit einer deutlichen Chancenüberlegenheit und trifft 2 mal die Querlatte und 1 mal die Stange. Rothenthurn nutzt die Chance zur Führung und wir gehen hier mit einem 1:0 im Spitzenspiel der Runde in die Pause. Doch was macht das mental mit den Gästen? Man kann sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen. Sandro Schwager, Ticker-Reporter

Unglaubliche Schlussphase

Weiter ging es für Gmünd mit dem vergeben hundertprozentiger Chancen. In der 72. Minute vergeigten die Gäste gar einen Strafstoß und wenn man die erste Halbzeit betrachtet, hätte man zu diesem Zeitpunkt klar führen müssen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Gorisek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (82.). Nach einer Flanke von Klingbacher machte er alles klar und die Rothenthurner Spieler und Fans feierten bereits den vermeintlichen Sieg. Aber falsch gedacht! Für das erste Tor von Gmünd war Daniel Vasiljevic verantwortlich, der in der 88. Minute das 1:2 besorgte. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Nermin Hasancevic von den Gästen noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (89.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Juro Kovacic, er traf nach einer Flanke zum 2:2 (93.) den ASKÖ Gmünd vor der Niederlage bewahrte. Alles sprach für einen Sieg von Rothenthurn, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Gmünd noch belohnt und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Rudi Schönherr, Trainer des ASKÖ Gmünd: "Unter dem Strich bin ich mit dem einen Punkt natürlich nicht zufrieden. Wir hätten zur Pause bereits mindestens 2:0 führen müssen und haben dann auch noch einen Elfer vergeben. Einzig die Moral, durch die wir noch einen Punkt retten konnten, ist heute hervorzuheben."

Mit 24 geschossenen Toren gehört SV Rothenthurn offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga West. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Rothenthurn seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Offensiv sticht Gmünd in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 22 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die letzten Resultate des ASKÖ Gmünd konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Der Sportverein Rothenthurn tritt am kommenden Samstag beim URC Thal/Assling an, Gmünd empfängt am selben Tag zum nächsten Derby den FC Lurnfeld.

Unterliga West: Sportverein Rothenthurn – ASKÖ Gmünd, 2:2 (1:0)

93 Juro Kovacic 2:2

88 Noah Kucher 2:1

82 Grega Gorisek 2:0

41 Grega Gorisek 1:0

