Viererpack von Poglajen! Wölfnitz schießt den FC Dölsach ab

Wölfnitz führte den Sportverein FC Dölsach nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Im Vorfeld war es nicht so klar, dass der Sieger nur ASKÖ Wölfnitz heißen kann, doch der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Vor allem Zan Poglajen traf aus allen Lagen und durfte sich vierfach in die Torschützenliste eintragen lassen.

Schnelles Tor spricht für Wölfnitz

Zan Poglajen brachte den ASKÖ Wölfnitz bereits in der fünften Minute nach vorn. Dölsach kam dann zwar zu einigen Möglichkeiten, vergab diese jedoch kläglich. Besser machten es die Gäste, als Christof Reichmann in der 37. Spielminute zum 0:2 traf. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Poglajen seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Zur Halbzeit blickte Wölfnitz auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Poglajen-Festspiele gehen weiter

Poglajen gelang ein Doppelpack (56./58.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte und die artie damit früh entschied. Danach wechselte Wölfnitz-Trainer Michael Geyer durch und gab so einigen Spielen wichtige Spielpraxis. Am Ende fuhr Wölfnitz einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der ASKÖ Wölfnitz bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man FC Dölsach in Grund und Boden spielte.

Michael Geyer, Trainer des ASKÖ Wöfnitz: "Es war ein absolut auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Wir atten sogar noch einige Möglichkeiten höher zu gewinnen. Wir wussten, dass es gegen Dölsach schwer wird und nach der 1:10-Schlappe gegen Dellach mussten wir uns erst wieder richtig finden. Wir sind aber auf einen guten Weg. Nur die Anreise zu den Osttiroler Mannschaften ist für uns schon ein Wahnsinn, denn da sind wir in eine Richtung bis zu 2 Stunden unterwegs."

Der Sportverein FC Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch viel Luft nach oben. Dölsach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 22 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der FC Dölsach derzeit auf dem Konto. Die Lage bleibt also angespannt.

Wölfnitz holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der ASKÖ Wölfnitz, außer beim Ausrutscher in Dellach/Gail, konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Wölfnitz setzte sich mit diesem Sieg von Dölsach ab und belegt nun mit 15 Punkten den vierten Rang, während der FC Dölsach weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft der Sportverein FC Dölsach auf den SV Union Lind, der ASKÖ Wölfnitz spielt tags zuvor gegen den Sportverein Rothenthurn.

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – ASKÖ Wölfnitz, 0:5 (0:3)

