Bann gebrochen! Die Admira feiert gegen Lienz den ersten Sieg der Saison

Details Montag, 25. September 2023 07:01

Ein Tor machte den Unterschied – Admira Villach siegte mit 2:1 gegen Lienz. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Für Lienz die fünfte sieglose Partie in Folge und für die Admira der lang erhoffte erste Sieg der Saison.

Ausgeglichene erste Hälfte

In der ersten Halbzeit kam Lienz ganz gut in die Partie hinein, konnte die sich bietenden Chancen aber nicht in einen Torerfolg ummünzen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Enge Kiste

Für das erste Tor sorgte Nico Winkler. In der 47. Minute traf der Spieler von Admira Villach ins Schwarze. Lienz kommt danach erneut zu einigen guten Einschussmöglichkeiten, doch der Ball will und will einfach nicht ins Eckige. Omar Hamzi beförderte das Leder zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (89.) und die Admira sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch es wurde nochmals eng, als Lienz in der in der Nachspielzeit per verwandelten Elfmeter (94.) der Anschlusstreffer gelang. Danach hatten die Gäste aus Osttirol sogar noch zweimal den Ausgleich am Fuß, doch aufgrund der mangelnden Chancenverwertung an diesem Tag blieb es schlussendlich beim knappen Premierensieg des ESV Admira Villach. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Admira Villach die Gäste knapp mit 2:1.

Hannes Maier, Trainer des ESV Admia Villach: "Es war eine kämpferisch sehr gute Leistung. Man darf nicht vergessen, mit welch einer jungen Mannschaft wir antreten und deswegen bin ich heute sehr stolz auf mein Team. Nach dem Elfmeter wurde es nochmals eng, da hatten wir auch das nötige Glück auf unserer Seite."

Admira Villach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Admira V. belegt mit fünf Punkten einen direkten Abstiegsplatz. ESV Admira Villach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Admira Villach. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Lienz den elften Platz in der Tabelle ein. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Rapid Lienz das Problem. Erst sechs Treffer markierte Lienz – kein Team der Unterliga West ist schlechter. Nun musste sich Rapid Lienz schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Lienz musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Admira V. tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SV Dellach/Gail an. Einen Tag später empfängt Rapid Lienz Sportunion Matrei in Osttirol.

Unterliga West: ESV Admira Villach – Rapid Lienz, 2:1 (0:0)

94 Dominik Mueller 2:1

89 Omar Hamzi 2:0

47 Nico Leo Winkler 1:0

