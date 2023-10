Gmünd in Minikrise - auch gegen den FC-WR Nußdorf setzt es eine Niederlage

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 07:40

Der ASKÖ Gmünd und FC-WR Nußdorf/Debant boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Für Gmünd nach der überraschenden Niederlage gegen Hermagor der nächste Tiefschlag, da sich Dellach/Gail immer weiter absetzt.

Später Ausgleich

Dominik Oberwinkler markierte vor 200 Zuschauern die Führung für Gmünd (7.). Nach einer toll getretenen Ecke von Visljevic nickte er souverän ein. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Philipp Straganz zum Ausgleich für FC-WR Nußdorf. Gmünd verlor den Ball in der eigenen Hälfte und Straganz netzte zum verdienten Ausgleich ein. Zur Pause stand ein 1:1-Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Das wars! Der FC Nußdorf gewinnt nach einer starken 2. Halbzeit verdient gegen den Askö Gmünd mit 2:3 und springt auf den 2. Tabellenrang! Bis bald! Matteo2007, Ticker-Reporter

Nußdorf mit dem besseren Ende

Nußdorf schoss in der 48. Minute das Tor zum 2:1. Straganz mit der perfekten Vorarbeit und Pascal Brandstätter schoss ein. In der Nachspielzeit besserte Straganz seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Gäste erzielte und die Partie damit entschied. Gmünd bäumte sich nochmals auf und kurz vor Schluss traf Juro Kovacic für den ASKÖ Gmünd (95.). Er verwandelte einen Freistoß mustergültig, jedoch kam der Anschlusstreffer zu spät. Schließlich strich der FC-WR Nußdorf/Debant die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.

Gmünd hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Der ASKÖ Gmünd verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Gmünd noch Luft nach oben.

Der FC-WR Nußdorf behauptet nach dem Erfolg über den ASKÖ Gmünd den vierten Tabellenplatz. Die Saison von Nußdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Nußdorf/Debant nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Der FC-WR Nußdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Als Nächstes steht für Gmünd eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr) geht es gegen Rapid Lienz. Nußdorf empfängt – ebenfalls am Samstag – die URC Thal/Assling.

Unterliga West: ASKÖ Gmünd – FC-WR Nußdorf/Debant, 2:3 (1:1)

95 Juro Kovacic 2:3

91 Philipp Straganz 1:3

48 Pascal Brandstaetter 1:2

43 Philipp Straganz 1:1

7 Dominik Markus Oberwinkler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.