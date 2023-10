Remis im Aufsteigerduell Rothenthurn vs. Lurnfeld dank „Last-Minute- Urbas “

Details Montag, 09. Oktober 2023 07:35

Der Sportverein Rothenthurn ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Lurnfeld hinausgekommen. Nach einer spielerisch mäßigen, aber hart umkämpften Partie sah Rothenthunr bereits wie der Sieger aus, doch in der 91. Minute verwandelte Daniel Urbas einen Freistoß zum schlussendlich verdienten Unentschieden.

Kampf um jeden Ball

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Thomas Klingbacher sein Team in der 31. Minute mit einem verwandelten Elfmeter. Nachdem zwei Lurnfelder Verteidiger den Rothenthurner Angreifer im Strafraum in die Zange nahmen, zeigte der Unparteiische auf den Punkt. In weitere Folge gab es auf beiden Seiten einige Halbchancen, ein Treffer wollte aber nicht gelingen. Mit einem Tor Vorsprung für Rothenthurn ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Urbas mit dem Doppelpack

In der 60. Minute erzielte Daniel Urbas das 1:1 für den FC Lurnfeld. Nach einer schön herausgespielten Kombination, ausgehend von Kapitän Ivan Glavic, netzte Urbas unhaltbar ein. Dass der Sportverein Rothenthurn in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Nico Pichler, der in der 74. Minute zur Stelle war. Auch hier war es ein schön herausgespielter Angriff, den Pichler mit einem satten Schuss unhaltbar platzierte. Als bereits alles mit einem Heimsieg der Rothenthurner rechnete, gab es in der Nachspielzeit noch einen Freistoß für die Gäste. Daniel Urbas machte der Heimmannschaft kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Er zirkelte das Leder über die Mauer genau ins rechte Kreuzeck - ein wahres Traumtor! Letztlich gingen der SV Rothenthurn und Lurnfeld mit jeweils einem Punkt auseinander.

Fazit (Kurt Rieger, ligaportal.at): "Lange Zeit ein Spiel auf mäßigem spielerischen Niveau, aber dafür ein sehr spannendes Spiel zweier Mannschaften, die beide einige gute Chancen vorfanden. Rothenthurn spielte zu sehr durch die Mitte und Lurnfeld konnte sich darauf gut einstellen. Am Ende eine gerechte Punkteteilung."

Sicherlich ist das Ergebnis für Rothenthurn nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv sticht der Sportverein Rothenthurn in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat SV Rothenthurn momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei Rothenthurn zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

FC Lurnfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast besetzt momentan mit zehn Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 22:22 ausgeglichen. Drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Lurnfeld derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei FC Lurnfeld. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Am Samstag muss Sportverein Rothenthurn bei FC EP Schuller Hermagor ran, zeitgleich wird Lurnfeld von ASKÖ Wölfnitz in Empfang genommen.

Unterliga West: Sportverein Rothenthurn – FC Lurnfeld, 2:2 (1:0)

91 Daniel Urbas 2:2

74 Nico Josef Pichler 2:1

60 Daniel Urbas 1:1

31 Thomas Klingbacher 1:0

