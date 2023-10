Thal entscheidet Lokalderby gegen Lienz im "Elferschießen" für sich

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 06:50

Ein Tor machte den Unterschied – Thal siegte mit 2:1 gegen Lienz. Hundertprozentig überzeugen konnte die URC Thal/Assling dabei jedoch nicht. Lienz hielt gut dagegen und das Spiel entwickelte sich zu einer richtig hart umkämpften Partie. Am Ende entschieden zwei Strafstöße binnen zwei Minuten dieses Derby.

Eigentor in erster Hälfte

Das erste Tor des Spiels ging an die Gastgeber. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Rapid Lienz, denn Unglücksrabe Peter Fleissner beförderte den Ball ins eigene Netz (32.). Weiter ging es mit einem Kampf um jeden Ball, einiger Härteeinlagen und viel Laufarbeit. Zur Pause wusste Thal eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die Hoffnung auf ein packendes Derby wurde übertroffen. Hüben wie drüben wurde gekämpft und gebissen, geklagt, angefeuert und gejubelt. Großes Kompliment an beide Mannschaften. Franz Brantwein verabschiedet sich mit verkohlten Nerven, aber glücklich nach (zu langer) Zeit wieder seinen Teil zum Spielbetrieb der Unterliga West beigetragen zu haben. Es war mir eine Ehre, habe die Ehre! Franz Brantwein, Ticker-Reporter

Zwei Elfer

Auch in der zweiten Halbzeit blieb dieses Spiel hart umkämpft und es gab auf beiden Seiten einige gute Einschussmöglichkeiten. Es mussten aber zwei Standards her, um den Endstand herzustellen. Lienz markierte in Minute 70 den Ausgleich. Anch einer Ecke sah Schiri Markus Piuk ein Handspiel eines heimischen Akteurs und zeiget auf den Elferpunkt. Dominik Müller ließ sich die Chance nicht entgehen und netzte ins obere rechte Eck ein. Dass die URC Thal/Assling in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Julian Moser, der in der 72. Minute zur Stelle war. Auch hier war es ein Strafstoß, der zum entscheidenden Tor führte. Rene Lukasser-Weitlaner wurde im Strafraum gefoult und auch hier zeigte der Schiedsrichter ohne zu zögern auf den Punkt. Am Schluss schlug Thal Rapid Lienz knapp mit 2:1.

Die URC Thal/Assling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Hinrundenspiel errang Thal drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 21 Punkte auf. Die URC Thal/Assling verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate von Thal konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Den Kampf um die Klasse geht Lienz in der Rückrunde von der elften Position an. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Rapid Lienz bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der Unterliga West. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Lienz alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte Rapid Lienz kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Die URC Thal/Assling ist am kommenden Donnerstag zu Gast beim Sportverein FC Dölsach. Lienz ist am Samstag auf Stippvisite beim Sportverein Rothenthurn.

Unterliga West: URC Thal/Assling – Rapid Lienz, 2:1 (1:0)

72 Julian Jakob Moser 2:1

70 Dominik Mueller 1:1

32 Eigentor durch Peter Fleissner 1:0

