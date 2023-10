Dellach/Gail ist nicht zu stoppen! Doppelpacker Nuhanovic macht den Sieg in Gmünd klar

Details Samstag, 21. Oktober 2023 20:39

Mit 0:2 verlor der ASKÖ Gmünd am Samstag zu Hause das Spitzenspiel der Unterliga West gegen den SV Dellach/Gail. Dellach/Gail hatte schon im Vorfeld Rückenwind, doch Gmünd zeigte sich bissig und machte es den Gailtalern nicht leicht. Es lag wieder einmal an Goalgetter Samir Nuhanovic, für die nötigen Siegestore zu sorgen.

Gmünd mit bärenstarker erster Halbzeit

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Gmünd zeigte aber eine tadellose Leistung, hatte in den ersten 45 Minuten auch mehr Spielanteile und kam auch zu einigen Chancen, die jedoch nicht verwertet wurden. So ging es mit einem torlosen Halbzeitstand in die Kabinen.

Einmal mehr war es Nuhanovic

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Dellach vor allem taktisch klar verbessert. Der Tabellenführer zeigte spielerische Klasse und zwang den Kunststädtern sein Spiel auf. Eine starke Leistung zeigte einmal mehr Samir Nuhanovic, der sich mit einem Doppelpack für den SV Dellach/Gail beim Trainer empfahl (63./78.). Zuerst traf er nach einem kurz abgewehrten Corner zum 0:1 und mit seinem zweiten Treffer, nach einer wunderschönen Kombination über mehrere Stationen, machte er alles klar. Am Ende verbuchte Dellach/Gail gegen Gmünd einen verdienten Sieg und wird auf dem Weg in die Kärntnerliga aus heutiger Sicht wohl nicht mehr zu stoppen sein. Dazu ist man bereits Herbstmeister und Winterkönig.

Wolfgang Wilscher, Trainer des SV Dellach/Gail: "In der ersten Halbzeit war es, wie bei einem Spitzenspiel üblich, ein gegenseitiges Abstasten. Gmünd hatte da aber auch gute Momente und es war eine ausgeglichene Partie. In der zweiten Halbzeit waren wir dann aber klar besser, auf den Gegner besser eingestellt und am Ende war es dann auch ein klar verdienter Sieg."

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der ASKÖ Gmünd den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Die Misere von Gmünd hält an. Insgesamt kassierte der ASKÖ Gmünd nun schon vier Niederlagen am Stück.

Im letzten Hinrundenspiel errang der SV Dellach/Gail drei Zähler und weist als Tabellenerster nun insgesamt 39 Punkte auf. Mit nur sieben Gegentoren hat der Gast die beste Defensive der Unterliga West. Dellach/Gail setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 13 Siege auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Gmünd auf den Sportverein FC Dölsach, der SV Dellach/Gail spielt tags darauf gegen die URC Thal/Assling.

Unterliga West: ASKÖ Gmünd – SV Dellach/Gail, 0:2 (0:0)

78 Samir Nuhanovic 0:2

63 Samir Nuhanovic 0:1

