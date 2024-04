Rothenthurn müht sich zu Remis gegen Dölsach

Spielberichte

In der ersten Runde im Frühjahr kam es am Sonntag zum Unterliga-West-Spiel zwischen Rothenthurn und Dölsach. Die "Frühschoppenpartie" endete mit einem 1:1 Unentschieden und schlussendlich müssen beide Teams damit zufrieden sein. Dölsach, weil man mit der praktisch einzigen Chance im Spiel in Führung ging und Rothenthurn, da man personell schwer angeschlagen ist und mit vier Spielern aus dem eigenen Nachwuch antrat.

Rothenthurn startet besser - aber Dölsach trifft

In den ersten Minuten waren die Heimischen die etwas aktivere Mannschaft. Rothenthurn tat sich aber schwer, echte Cahncen zu kreieren und so kam es, wie es in solchen Situationen meistens passiert. In der 16. Minute gab es einen Freistoß für die Gäste aus Osttirol und diesen verwertete Raphael Wibmer mit einem Traumschuss zum 0:1. Rothenthurn war sichtlich geschockt und tat sich in weiterer Folge noch schwerer, nach vorne zu spielen. Erst nach gut einer halben Stunde legte sich die Nervosität der Heimischen und man kam immer besser ins Spiel. Zu einem Torerfolg reichte es aber vor dem Pausenpfiff noch nicht.

Ausgleich und Ausschluss

In der zweiten Halbzeit übernahm Rothenthurn dann das Kommando und es dauerte bis zu Minute 62, als die heimischen Fans jubeln durften. Grega Gorisek schloss nach toller Kombinantion und Flanke von Marco Moser zum 1:1-Ausgleich ab. Doch wenige Minuten später dann der Schock für die Heimischen, als Niklas Hinteregger nach einem taktischen Foul mit der Ampelkarte vom Platz musste. Rothenthurn blieb zwar auch in Unterzahl tonangebend, Der Siegestreffer wollte der Truskaller-Elf aber nicht mehr gelingen. So blieb es schlussendlich bei der nicht ungerechten Punkteteilung.

Hannes Truskaller, Trainer des SV Rothenthurn: "Aufgrund der personellen Situation bin ich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden, auch wenn ich weiß, dass wir heute zwei Punkte verschenkt haben. Die Art und Weise wie die Mannschaft aufgetreten ist, stimmt mich aber zuversichtlich. Vor allem die vier jungen Spieler, die wir heute in der Startmannschaft hatten, haben ihre Sache ausgezeichnet gemacht."

Die Besten: Pauschallob bzw. keiner

