Hubschraubereinsatz und viele Tore bei wichtigem Sieg des SV Lind gegen Rothenthurn

Details Sonntag, 14. April 2024 08:24

Im Spiel von SV Lind gegen SV Rothenthurn gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Union Lind. Lind hat mit dem Sieg über Rothenthurn einen Coup gelandet und extrem wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg eingeheimst.

Im Hinspiel hatte der Sportverein Rothenthurn die Oberhand behalten und einen 4:1-Erfolg davongetragen. Diesmal sollte es aber anders kommen.

Kniescheibe raus und wieder rein

In der 19. Spielminute der Schockmoment des Tages. Nebojs Markovic, dem alle Fand und das ligaportal-Redaktionsteam alles Gute wünschen, blieb schwer verletzt am Boden liegen. Seine Kniescheibe sprang heraus und es wurde eine schwere Knieverletzung befürchtet. Der Notazthubschrauber wurde angefordert und das Spiel für lange Zeit unterbrochen. Eine genaue Diagnose zur Schwere der Knieverletzung erfolgt erst am Montag nach einem MRT-Termin.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Julian Mataln mit einem Traumtor das 1:0 für die Heimischen, die damit auf einen ganz wichtigen Dreipunkter hoffen durften.

Mataln mit schnellem Doppelpack

Mit seinem Tor zum 2:0 schockte Julian Mataln den SV Rothenthurn erneut (49.). Mit dem 3:0 von Nace Begus für den SV Union Lind war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.), doch die Gäste machten es nochmals spannend. In der 76. Minute brachte Andreas Allmayer das Netz für Rothenthurn mit einem verwandelten Elfmeter zum Zappeln. Es folgte der Anschlusstreffer für die Gäste – bereits der zweite für Andreas Marco Allmayer. Nun stand es nur noch 2:3 (82.). Letzten Endes holte der SV Lind gegen den Sportverein Rothenthurn aber die drei Zähler, die im Abstiegskampf Gold wert sein könnten.

Ibel Alempic, Trainer des SV Lind: "Wir haben den Gegner neutralisiert und nach dem 3:0 hätten wir das SPiel eigentlich ruhig nach Hause spielen müssen. Nach dem unglücklichen Elfmeter für Rothenthurn kamen wir etwas außer Tritt und em Ande hatten wir auch das nötige Glück, da Rothenthurn in der Nachspielzeit noch einen hundertprozentige Chance auf den Ausgleich ausließ."

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Mataln, Penker, Preisl, Begus bzw. Allmayer

Lind muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft liegt im Klassement nun auf Rang zwölf. In der Verteidigung von Lind stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SV Union Lind bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Beim SV Rothenthurn präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Trotz der Schlappe behält Rothenthurn den sechsten Tabellenplatz bei. Rothenthurn verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Rothenthurn nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Samstag tritt der SV Lind beim FC Lurnfeld an, während Rothenthurn einen Tag später Schlusslicht ESV Admira Villach empfängt.

Unterliga West: SV Union Lind – Sportverein Rothenthurn, 3:2 (1:0)

82 Andreas Marco Allmayer 3:2

76 Andreas Marco Allmayer 3:1

52 Nace Begus 3:0

52 Julian Mataln 2:0

49 Julian Mataln 1:0

