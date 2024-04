Dölsach feiert klaren 3:0-Sieg gegen Lurnfeld und befindet sich im Aufwind

Spielberichte

Der FC Lurnfeld konnte dem Sportverein FC Dölsach in der 17. Runde der Unterliga West schlussendlich nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Dölsach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen verdienten Dreier.

Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren noch deutlich verteilt gewesen: Lurnfeld hatte einen klaren 4:0-Sieg gefeiert. Doch diesmal ließen Andi Wenger und Co. der Elf aus Möllbrücke keine Chance.

Maßflanke ins Kreuzeck

Der Sportverein FC Dölsach ging durch Sandro Höferer in der 36. Minute in Führung. Ein Flanke senkte sich maßgenau ins lange Kreuzeck und ließ die Osttiroler erstmals jubeln. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Raphael Wibmer mit dem 2:0 für das Heimteam zur Stelle (43.). Er schloss eoen Konter perfekt ab und sorgte für klare Verhältnisse. Mit der Führung für den FC Dölsach ging es in die Kabine.

Späte Entscheidung

In dre zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams. Dölsach stand tief und verteidigte geschickt. Lurnfeld hingegen hatte zu wenig offensive Durschlagskraft, um noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Philipp Hochegger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:0 für Sportverein FC Dölsach her (88.). Nach einer dreifachen Chance fand der Ball über den Tormann der Gäste hinweg den Weg in den Kasten. Schlussendlich verbuchte Dölsach gegen Lurnfeld einen überzeugenden Heimerfolg.

Andreas Wenger, FC Dölsach: "Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase machten wir zur richtigen Zeit die wichtigen Tore. Allerdings hätte es auch in die andere Richtung gehen können, da Lurnfeld in Person von Daniel Urbas nach einem Einwurf eine große Chance vergeben hat. Am Ende ein verdienter und wichtiger Sieg."

Trotz des Sieges bleibt der Sportverein FC Dölsach auf Platz sieben. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat FC Dölsach derzeit auf dem Konto.

Lurnfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den FC Dölsach – Lurnfeld bleibt weiter unten drin. Nun musste sich Lurnfeld schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit dem Gewinnen tut sich der Gast weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für den FC Dölsach ist der FC EP Schuller Hermagor (Samstag, 16:00 Uhr). Lurnfeld misst sich am selben Tag mit dem SV Lind (16:30 Uhr).

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – FC Lurnfeld, 3:0 (2:0)

88 Philipp Hochegger 3:0

43 Raphael Wibmer 2:0

36 Sandro Höferer 1:0

