WSG VAO Radenthein holt Auswärtssieg bei Rapid Lienz

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:58

In einem intensiven Match der 24. Runde in der Unterliga West zwischen Rapid Lienz und WSG VAO Radenthein sicherten sich die Gäste aus Radenthein einen verdienten 2:0 Sieg. Dank der entscheidenden Tore von Gaber Petric und Max Unterwandling in der zweiten Hälfte konnte WSG Radenthein die vollständige Kontrolle über das Spiel erlangen und wichtige drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Start in eine spannende Begegnung

Beide Mannschaften, angeführt von ihren Trainern Daniel Huber für Rapid Lienz und Guido Preclik für WSG Radenthein, waren offensichtlich gut vorbereitet und entschlossen, die drei Punkte zu erringen. Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von Abtasten und vorsichtigem Spiel auf beiden Seiten. Rapid Lienz, unterstützt von ihrer Heimkulisse, versuchte den Druck zu erhöhen, jedoch ohne dabei zwingende Chancen zu kreieren.

Die entscheidenden Momente für den Gast in Abschnitt zwei

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams hart um jeden Ball kämpften, aber letztendlich keinen Durchbruch erzielen konnten, änderte sich das Bild in der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute bekam WSG Radenthein einen Elfmeter zugesprochen. Gaber Petric trat für die Gäste an und verwandelte souverän zum 0:1. Dieser Treffer gab Radenthein deutlich Auftrieb.

Rapid Lienz bemühte sich um eine Antwort und versuchte, durch verstärkte Angriffe den Ausgleich zu erzielen. Dennoch blieb ihre Offensive ohne die nötige Durchschlagskraft, und Radenthein verteidigte geschickt. Die endgültige Entscheidung fiel in der 70. Minute, als Max Unterwandling für WSG Radenthein das zweite Tor erzielte. Nach einer gut ausgespielten Kombination überquerte sein Schuss die Linie zum 0:2. .

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Rapid Lienz, das zwar kämpfte, aber nicht mehr in der Lage war, das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter bestätigte sich der Sieg für WSG Radenthein, welcher in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Momente für sich entscheiden konnte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.