Lurnfeld jubelt - torreicher Derbysieg gegen Rothenthurn bedeutet den Klassenerhalt

Details Sonntag, 26. Mai 2024 16:31

Ein wahres Fußballfest erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Lurnfeld und dem SV Rothenthurn. In einer Partie, die bis zur letzten Minute Spannung versprach, setzte sich letztlich der FC Lurnfeld mit 5:3 durch. Die Begegnung, die in der 24. Runde der Unterliga West in Kärnten stattfand, war geprägt von zahlreichen Wendungen und spektakulären Toren.

Ein dramatisches Hin und Her

Die Gäste aus Rothenthurn starteten fulminant in die Partie. Bereits in der 6. Minute brachte Thomas Platzer sein Team mit einem exzellent getretenen Freistoß in Führung. Der Schuss prallte von der Querlatte hinter die Linie, ein Traumstart für Rothenthurn. Doch der FC Lurnfeld ließ sich nicht beirren und fand in der 19. Minute durch Daniel Urbas, der einen Handelfmeter verwandelte, zurück ins Spiel.

Kurz darauf gingen die Gäste erneut in Führung. Platzer, der an diesem Tag überragend aufspielte, nutzte eine Unachtsamkeit der Lurnfelder Abwehr zum 2:1. Doch die Antwort des FC Lurnfeld ließ nicht lange auf sich warten. Urbas trat erneut zum Elfmeter an und glich in der 40. Minute zum 2:2 aus – ein Pausenstand, der die ausgeglichene erste Halbzeit widerspiegelte, in der Rothenthurn jedoch die etwas aktivere Mannschaft war.

Torflut in der zweiten Hälfte

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag weiter. Rothenthurn ging durch einen weiteren Treffer von Platzer, der damit seinen Hattrick vollendete, in der 54. Minute in Führung. Doch der FC Lurnfeld zeigte erneut Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ivan Glavic erzielte in der 66. Minute den Ausgleich, indem er einen Konter mit einem präzisen Schuss ins linke Eck abschloss.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 74. Minute, als Elias Rainer für Lurnfeld das 4:3 erzielte, nachdem eine Flanke von der linken Seite unglücklich abgefälscht wurde. Die Heimmannschaft schien nun Oberwasser zu haben, und in der 88. Minute sorgte Sandro Unterkofler mit einem Tor nach einer schlecht verteidigten Ecke für die Entscheidung. Der FC Lurnfeld hatte das Spiel gedreht und führte mit 5:3. Fast 500 Zuschauer erlebten an diesem Sonntag ein Fußballfest der Sonderklasse und der FC Lurnfeld schenkte dem scheidenden Obmann Karl Jancsik und dem Vorstandsteam einen fulminanten Sieg.

Karl Jancsik, scheidender Obmann des FC Lurnfeld: " Es ist genau das gekommen, was wir uns alle gewünscht haben. Klassenerhalt gesichert und ein sensationelles Fußballfest vor knapp 500 Zuschauern. Besser kann man nicht abtreten."

Die Besten: Pauschallob an beide Mannschaften

Trotz eines phasenweise dominanten Auftretens musste sich der SV Rothenthurn geschlagen geben. Die Mannschaft kämpfte bis zum Schluss, doch der FC Lurnfeld behielt in den entscheidenden Momenten die Oberhand. Mit diesem Sieg untermauerten die Gastgeber ihre Ambitionen in der Liga und zeigten einmal mehr, dass sie in der Lage sind, auch Rückstände in Siege umzuwandeln.

Das Spiel endete schließlich mit dem Abpfiff in der 94. Minute, und der FC Lurnfeld konnte einen hart umkämpften 5:3-Erfolg feiern. Ein Spiel, das den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Unterliga West: Lurnfeld : Rothenthurn - 5:3 (2:2)

88 Sandro Unterkofler 5:3

74 Elias Peter Rainer 4:3

66 Ivan Glavic 3:3

54 Thomas Platzer 2:3

40 Daniel Urbas 2:2

38 Thomas Platzer 1:2

19 Daniel Urbas 1:1

6 Thomas Platzer 0:1

