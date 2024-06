Spektakulärer Saisonabschluss: Dölsach besiegt Radenthein mit 6:3 und schickt die Granatstädter in die Relegation

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 07:57

Im letzten Meisterschaftsspiel der Unterliga West setzte sich der FC Dölsach in einem packenden Duell gegen die WSG Radenthein mit 6:3 durch. In einem Spiel voller Dramatik und zahlreicher Torchancen zeigten beide Teams ihr bestes Können. Die Zuschauer erlebten eine wahre Torflut, insbesondere in der ersten Halbzeit, die bereits mit einem Zwischenstand von 5:3 endete.

Ein Torreigen in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Blitzstart der Hausherren. Bereits in der 6. Minute brachte Yannick Finn Brandner den FC Dölsach mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Raphael Wibmer per Elfmeter auf 2:0. Die Fans im Stadion konnten kaum glauben, was sie sahen, als Philipp Hochegger in der 13. Minute das 3:0 erzielte. Radenthein war sichtlich geschockt, fand aber kurz darauf ins Spiel zurück. Markus Steinwender sorgte in der 20. Minute für den Anschlusstreffer zum 3:1.

Doch Dölsach antwortete umgehend: Raphael Wibmer traf in der 22. Minute zum zweiten Mal und stellte den alten Abstand wieder her. Die Offensive der Gastgeber war an diesem Tag nicht zu stoppen. In der 28. Minute verwandelte Wibmer einen weiteren Elfmeter zum 5:1 und komplettierte damit seinen Hattrick. WSG Radenthein gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Levente Szabo in der 30. Minute auf 5:2.

Die Zuschauer bekamen weiterhin ein spannendes Spiel geboten. Sowohl Dölsach als auch Radenthein hatten noch Chancen, doch es war schließlich Markus Steinwender, der in der 39. Minute mit seinem zweiten Treffer für den 5:3 Halbzeitstand sorgte. Mit diesem unglaublichen Spielverlauf ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Dölsach sichert sich den Sieg

Nach dem Pausentee blieb das Spiel intensiv, aber die Anzahl der Tore verringerte sich. Beide Mannschaften hatten weiterhin ihre Möglichkeiten, wobei vor allem Radenthein in der 65. und 85. Minute gefährliche Schüsse abgab, die jedoch nicht den Weg ins Tor fanden. Der FC Dölsach verteidigte stark und hielt die Offensive von WSG Radenthein in Schach.

Das entscheidende Tor der zweiten Halbzeit fiel schließlich in der 80. Minute, als Philipp Hochegger seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den 6:3 Endstand herstellte. Die Fans des FC Dölsach feierten ausgelassen und freuten sich über diesen verdienten Sieg. Mit diesem Tor war das Spiel endgültig entschieden, und Dölsach konnte die verbleibenden Minuten souverän herunterspielen.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und der FC Dölsach konnte sich über einen erfolgreichen Saisonabschluss freuen. WSG Radenthein musste sich trotz guter Leistung geschlagen geben. Die Mannschaften verabschiedeten sich von den Fans, und die Spieler machten sich auf den Heimweg.

Unterliga West: FC Dölsach : Radenthein - 6:3 (5:3)

80 Philipp Hochegger 6:3

39 Markus Steinwender 5:3

30 Levente Szabo 5:2

28 Raphael Wibmer 5:1

22 Raphael Wibmer 4:1

20 Markus Steinwender 3:1

13 Philipp Hochegger 3:0

7 Raphael Wibmer 2:0

6 Yannick Finn Brandner 1:0

