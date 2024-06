Spannendes Osttirol-Derby: Thal/Assling siegt knapp gegen Rapid Lienz

Spielberichte

In einem packenden Osttirol-Derby am letzten Spieltag der Unterliga West trafen Rapid Lienz und URC Thal/Assling aufeinander. Beide Teams gingen mit Siegen aus ihren letzten Begegnungen in das Duell: Lienz hatte sich mit einem 1:0-Sieg gegen Gmünd den Klassenerhalt gesichert, während Thal/Assling mit einem 3:1 gegen Nußdorf die Saison als bestes Osttiroler Team abschloss. Das Spiel endete nach hart umkämpften 93 Minuten mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste.

Ein umkämpfter Beginn

Von Beginn an zeigte sich das Spiel ausgeglichen und intensiv. Bereits in der ersten Minute wurde die Partie angepfiffen und die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Thal/Assling, die mit drei Abschlüssen ein klares Zeichen setzten. Derweil setzte starker Regen ein, der die Bedingungen auf dem Spielfeld erschwerte. Die Lienzer hingegen hatten in den Anfangsminuten Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden, obwohl das Spiel auch Chancen für sie bereithielt.

Das Abschiedsspiel für die Eder-Brüder und Julian Weiskopf, den Torhüter der Lienzer, verlieh der Partie zusätzliche Bedeutung und Emotionalität. Nach 28 Minuten blieb das Spiel weiterhin unterhaltsam, mit gefährlichen Flanken der Dolomitenstädter, die jedoch von den Stürmern nicht verwertet werden konnten.

Die erste Halbzeit endete torlos, mit einem munteren Spiel und Chancen auf beiden Seiten. Der Pausenstand von 0:0 spiegelte den ausgeglichenen Verlauf der ersten 45 Minuten wider, obwohl die Gäste durch taktische Fehler und Unterzahlsituationen im Mittelfeld einige Probleme hatten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Mit Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit setzte sich das spannende Duell fort. Der Regen hatte mittlerweile aufgehört, doch die Vorhersagen deuteten auf eine weitere Regenfront hin. Die entscheidenden 45 Minuten der Saison begannen, und die Frage stand im Raum, wer mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen würde.

In der 56. Minute fiel schließlich das einzige Tor der Partie: Pascal Oliver Kofler von URC Thal/Assling traf aus 16 Metern direkt unter die Querlatte und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Das Tor war ein wahres Highlight und hätte auch bei einem internationalen Turnier für Aufsehen gesorgt. Rapid Lienz versuchte nach dem Rückstand, den Druck zu erhöhen und erspielte sich in den folgenden Minuten einige gute Gelegenheiten.

Die letzten 20 Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der Lienzer. Besonders erwähnenswert sind die beiden großen Chancen aus kurzer Distanz, die jedoch beide Male vom glänzend parierenden Torhüter der Gäste vereitelt wurden. Trotz aller Bemühungen und einer Vielzahl von Abschlüssen blieb den Lienzern der Ausgleich verwehrt.

In der 70. Minute musste Rapid Lienz einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Aziz Olayemi Ayodeji von der Ersatzbank wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte sah. Dieser Platzverweis erschwerte die Aufholjagd der Gastgeber zusätzlich. Dennoch gaben die Lienzer nicht auf und kämpften bis zur letzten Minute um den Ausgleich.

Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine weiteren Tore, und das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für URC Thal/Assling. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie, die bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Beide Teams können stolz auf ihre Leistungen in dieser Saison zurückblicken und freuen sich nun auf die wohlverdiente Sommerpause.

Unterliga West: Lienz : Thal - 0:1 (0:0)

56 Pascal Oliver Kofler 0:1

