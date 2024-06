Der SV Dellach/Gail feiert nach Sieg gegen Gmünd den Aufstieg in die Kärntnerliga

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 07:59

In der 26. Runde der Unterliga West (KTN) traf der SV Dellach/Gail auf den ASKÖ Gmünd und überzeugte mit einer eindrucksvollen Leistung. Mit einem klaren 4:1 setzte sich die Heimmannschaft durch und sicherte sich damit den verdienten Sieg. Bereits zur Halbzeit führten die Dellacher mit 2:0 und legten in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Treffer nach, bevor die Gmünder den Ehrentreffer erzielten.

Frühe Führung für den SV Dellach/Gail

Das Spiel begann mit einer leichten Verspätung, aber die Dellacher waren von Anfang an die tonangebende Mannschaft. Bereits in der zweiten Minute gab es den ersten Freistoß für den SV Dellach/Gail, gefolgt von einem Eckball in der dritten Minute. Die ersten nennenswerten Chancen des Spiels hatten ebenfalls die Dellacher, doch der Torhüter der Gmünder konnte zweimal in den Minuten 3 und 5 glänzend parieren. Auch in der 14. Minute vereitelte der Torhüter der Gäste eine Großchance der Heimmannschaft.

Die Dominanz des SV Dellach/Gail setzte sich fort, und in der 25. Minute fiel schließlich das verdiente 1:0 durch Marco Lesiak. Nur sieben Minuten später erhöhte Benedikt Kaltenhofer auf 2:0. Die Dellacher blieben auch nach den Toren die spielbestimmende Mannschaft und drängten weiter auf das Tor der Gäste. In der 29. Minute vergaben die Gmünder ihre erste Großchance knapp, und die Dellacher hatten ihrerseits in der 30. Minute eine weitere Gelegenheit durch einen Freistoß von Samir Nuhanovic, der allerdings nur einen Eckball einbrachte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann furios für den SV Dellach/Gail. Innerhalb weniger Sekunden nach dem Wiederanpfiff erzielten sie zwei schnelle Tore. Martin Jantschgi stellte nach 46 Minuten auf 3:0, und nur eine Minute später traf Saso Kovacevic zum 4:0, nachdem Samir Nuhanovic die Vorlage geliefert hatte. Damit war das Spiel praktisch entschieden.

Die Gmünder zeigten sich jedoch kämpferisch und versuchten, noch etwas zu reißen. In der 64. Minute hatte der SV Dellach/Gail eine weitere riesige Möglichkeit, doch die Gäste retteten in letzter Sekunde. Kurz danach scheiterte ein Freistoß der Dellacher nur knapp am gut reagierenden Torhüter der Gmünder.

ASKÖ Gmünd gab nicht auf und belohnte sich schließlich in der 76. Minute. Marco Pranjic erzielte den Ehrentreffer zum 4:1. Auch in den letzten Minuten versuchten beide Teams noch einmal, Akzente zu setzen, aber es blieb beim 4:1-Endstand.

Der SV Dellach/Gail verdiente sich diesen Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und starke Offensivaktionen. Besonders hervorzuheben ist die Effektivität der Dellacher, die ihre Chancen konsequent nutzten und so das Spiel frühzeitig entschieden. Die Gmünder hingegen kämpften tapfer, konnten aber die Überlegenheit des Gastgebers nicht überwinden.

Mit diesem Ergebnis endet die Saison für beide Teams in der Unterliga West. Der SV Dellach/Gail feierte nach dem Spiel die Meisterschaft und bedankte sich bei den zahlreichen Fans für die Unterstützung während der gesamten Saison.

Unterliga West: Dellach/G : Gmünd - 4:1 (2:0)

76 Marko Pranjic 4:1

51 Saso Kovacevic 4:0

46 Martin Jantschgi 3:0

33 Benedikt Kaltenhofer 2:0

25 Marco Lesiak 1:0

