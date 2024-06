Gneis/ASK_PSV holt Titel - Anifer Verbleib in der Salzburger Liga besiegelt Perwang/Michaelbeuern-Abstieg

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:18

Die Spielgemeinschaft Gneis/ASK_PSV Salzburg hat das Titel-Fernduell gegen Oberalm für sich entschieden und sich somit zum Meister der 1. Klasse Nord gekrönt. Zum Saisonabschluss besiegten die Städter die ÖTSU Oberhofen mit 2:0. Indes fix: Die SG Perwang/Michaelbeuern steigt als Vorletzter ab. Ob es einen dritten Absteiger gibt, entscheidet sich am Mittwoch im 1. Landesliga-Aufstiegsspiel.

Premierensaison mit Titel abgeschlossen

Das Reinthaler-Kollektiv bog zuhause gegen Oberhofen etwas verspätet auf die Siegerstraße ein. Nachdem die 200 Besucher in der Götzinger-Arena eine torlose erste Halbzeit erlebt hatten, brachten Adrijan Hoti (46.) und Gabriel Fallnbügl (54.) die im Sommer 2023 installierte SG binnen acht Minuten voll auf Sieg- und Titelkurs. Am Ende blieb's beim 2:0-Sieg für die Heimelf, der auch zwingend notwendig war. Weil Oberalm parallel Obertrum mit 4:1 schlug, hätte den Städtern alles andere als ein voller Erfolg nicht gereicht. In der Abschlusstabelle lacht Gneis/ASK_PSV als Meister von der Spitze - einen Punkt vor "Vize" Oberalm.

Perwang/Michaelbeuern rasselt nach unten, Anif 1b drückt Elixhausen die Daumen

Tabellarisch gesehen weiter unten verabschiedete sich die Spielgemeinschaft Perwang/Michaelbeuern aus der 1. Klasse Nord. Da Anif in der Salzburger Liga bleibt und die Anifer 1b somit nicht zu einer Reservemannschaft umfunktioniert wird, müssen die Pöschl-Männer als Vorletzter den Gang in die 2. Klasse antreten. Ob Anif 1b in der Liga bleibt oder wie Perwang/Michaelbeuern absteigen muss, hängt vom Ausgang des Relegationsduells am Mittwoch ab. Gewinnt Elixhausen, bleibt Anifs zweiter Anzug "Erstklässler". Gewinnt aber Maria Alm, werden die Salzburger-Liga-Fohlen künftig ein Stockwerk tiefer kicken.

