Wie Süd-Pendant Saalbach: Auch Oberndorf bejubelt ersten Saisonsieg am letzten Spieltag

Details Sonntag, 09. Juni 2024 21:44

Nachdem der 1. Oberndorfer SK 25 Runden lang vergeblich gekämpft hatte, hüpfte pünktlich zum Saisonkehraus der allererste Saisonsieg heraus. Der Tabellenletzte der 1. Klasse Nord behielt auswärts bei der USK Maximarkt Anif 1b mit 2:0 die Oberhand. Marjan Zubanovic fühlte sich für beide Treffer zuständig.

Foto: 1. Oberndorfer SK (ARCHIVBILD)

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Zwischen Oberndorf (1. Klasse Nord) und Saalbach (1. Klasse Süd) gibt es etliche Parallelen. Beide stiegen in der vergangenen Saison aus der 2. Landesliga ab, nur um in dieser Spielzeit in die letzte Liga durchgereicht zu werden. Was die Klubs noch verbindet? Sowohl der OSK als auch die Glemmtaler fuhren ihren allerersten und einzigen Saisonsieg am finalen Spieltag ein. Oberndorf gegen die Anifer 1b (2:0), Saalbach gegen die FC Pinzgau 1b (1:0).

Zubanovic bewahrte OSK vor siegloser Saison

Dass die Oberndorfer die Spielzeit 2023/24 nicht ohne Sieg beendeten, war letztendlich Marjan Zubanovic zu verdanken. Oberndorfs bester Torschütze (zwölf Saisontore) erledigte die zweite Garnitur der Anifer quasi im Alleingang. In Minute 7 stellte der Offensivmann auf 0:1, in Minute 25 auf 0:2. Weil in der weiteren Folge weder hüben noch drüben Tore fielen, gab's für die durchgebeutelten Brnic-Buben in der letzten Partie der laufenden Saison tatsächlich noch einen vollen Erfolg.

1. Klasse Nord: Anif 1b : Oberndorf - 0:2 (0:2)

25 Marjan Zubanovic 0:2

7 Marjan Zubanovic 0:1

Details

