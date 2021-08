"Beste Saisonleistung" bringt Kantersieg - Bruck klettert an die Tabellenspitze

Details Mittwoch, 25. August 2021 21:53

Nachdem zur Halbzeitpause zahlenmäßig noch enge Verhältnisse geherrscht hatten, machte der SK Bruck im zweiten Durchgang keine Gefangenen und ballerte einen auf Reserve laufenden UFC St. Martin/L. furios mit 7:0 ab.

Fabrice Maahs (im Vordergrund) steuerte beim Brucker 7:0-Kantersieg zwei Tore bei. (ARCHIVBILD)

Bild: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

St. Martin stemmte sich gegen Brucks Dominanz

Zu Beginn der Partie machten es die St. Martiner den Bruckern so schwer wie möglich. "Sie waren körperlich robust und in den Zweikämpfen extrem aggressiv", zog SKB-Übungsleiter Andreas Mayrhofer ein erstes Fazit. Zwar hatten die Hausherren bedeutend mehr Ballbesitz, die finalen Bälle wollten jedoch lange nicht ankommen. Erst in der 38. Minute war's um die Torsperre der Gastelf geschehen: Michael Katschthaler sorgte für die heimische Erlösung und brachte seine Farben mit 1:0 voran.

Mayerhofer-Crew ballert UFC aus Schloßbadarena

"Solang sie Saft gehabt haben, haben sie gut dagegengehalten", schilderte Mayrhofer. Nachdem die Akkuanzeige bei St. Martin schließlich Richtung null ging, tobten sich die Grün-Weißen so richtig aus. "Da hat dann wie im Training auch das Direktspiel funktioniert", schmunzelte der Brucker Übungsleiter, der in der weiteren Folge noch sechs Goals bejubeln durfte: Ein Zweierpack von Maahs sowie die Buden von Meinzer, Walch, Despotovic und der abschließende Piljanovic-Köpfler sorgten unterm Strich für glasklare Verhältnisse - 7:0. "Wir haben über die 90 Minuten dominiert. Es war unsere beste Saisonleistung", lachen Mayerhofers Brucker nun vom Sonnenplatz der Tabelle.

