Bruck verabschiedet sich ungeschlagen in die Winterpause

Details Montag, 13. November 2023 09:44

Der SK Bruck hat zum Abschluss der Herbstsaison gegen den UFC St. Martin/L. einen souveränen 3:0-Heimerfolg eingefahren. Während die Deussen-Kicker mit 14 vollen Erfolgen und zwei Unentschieden ungeschlagen in die Winterpause düsen, kreist über die St. Martiner das Abstiegsgespenst.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Bruck-Kapo Rachelsberger traf doppelt

Beim Spiel zwischen dem Ersten Bruck und dem Vorletzten St. Martin/L. war die Favoritenrolle schon im Vorfeld klar gewesen. Die Brucker, die in den bisherigen 15 Ligapartien keine einzige Niederlage eingesteckt hatten, kamen gegen den Underdog aus dem unteren Saalachtal weiß Gott nicht ins Straucheln. Kapitän Rachelsberger per Elfer (17.) und ein platzierter Wildhölzl-Flachschuss (22.) brachten den ungeschlagenen Spitzenreiter in der ersten Hälfte beruhigend voran, ehe Erstgenannter in der Schlussviertelstunde einen 20-Meter-Hammer zum 3:0 auspackte (79.).

Nun steht die Winterpause bevor. Im Frühjahr wird sich die Deussen-Crew wohl nur noch selbst schlagen können. Angesichts des bisherigen Leistungen und der Tatsache, im Zwischenklassement sechs Punkte vor dem Zweiten Lenzing zu liegen, deutet vieles auf eine Brucker Meistersaison hin. St. Martin kämpft indes um den Ligaverbleib. Aktuell liegen die Radinger-Schützlinge sechs Punkte vor Schlusslicht Saalbach und einen Zähler hinter der Pinzgauer 1b. Gibt es zwei oder gar noch mehr Absteiger, ist der Sachverhalt gleich ein ganz anderer.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.