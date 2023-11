Flutlichtausfall inklusive: Rauris biegt Radstadt nach Rückstand

Details Mittwoch, 08. November 2023 13:15

Der USK Rauris hat das Nachtragsmatch der 15. Runde gegen den UFC Radstadt zu seinen Gunsten entscheiden können. Die Schöberl-Boyband setzte sich am Dienstagabend nach 0:1-Rückstand am Ende mit 3:1 durch.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Gerstgrasers Debüt-Treffer sorgte für Pattstellung zur Pause

Als beide Teams ihr Aufwärmprogramm abspulten, sorgte ein Flutlichtausfall schon vor dem Ankick für Raunen im 50-Mann-Publikum. "Gott sei Dank war's nur ein 'Kurzer'", schnaufte Rauris-Sektionsleiter Daniel Mühlthaler, der kurzzeitig mit einer neuerlichen Absage gerechnet hatte, tief durch. Nachdem es in der Sonnblickarena wieder Licht geworden war, spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. "Es ging hin und her mit Chancen auf beiden Seiten", beäugte Mühlthaler eine spektakuläre erste Halbzeit, in der die Partie in beide Richtungen hätte laufen können. Zahlenmäßig sollte es aber ausgeglichen bleiben. Erst brachte Oldie Wolfgang Krof, der eine Hereingabe aus kurzer Distanz verwertete, seine Ennspongauer in Führung (11.). Momente später drückte Paul Gerstgraser zum 1:1-Ausgleich ab (13.). "Sein allererster Kampfmannschaftstreffer", freute sich Mühlthaler mit.

Rauris raste zu achtem Saisondreier

Mit dem Messer zwischen den Zähnen erspielte sich die Heimelf in Durchgang zwei klare Vorteile. Alexander Essl, der sich schon beim 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel in die Schützenliste eingetragen hatte, wurde in Minute 63 via Lochpass auf die Reise geschickt, blieb vor dem Radstädter Kasten cool und schob zum 2:1 ein. In der Überspielzeit fixierte Lukas Steinkellner nach herrlichem Doppelpass mit Essl den 3:1-Endstand (93.). "Aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient. Von Radstadt ist nach der Pause nicht mehr viel gekommen", war für Mühlthaler das Kräfteverhältnis klar verteilt. Bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht, müssen die Rauriser zum Herbstkehraus am kommenden Sonntag noch nach Hollersbach. Radstadt bekommt es am Vortag vor heimischem Publikum mit Großarl zu tun.

