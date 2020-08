Payer-Buben gewinnen "rassige Partie" gegen den ASV

Details Sonntag, 16. August 2020 14:18

Der USK St. Michael, der in der Vorwoche beim 1. Landesliga-Auftakt spielfrei gewesen war, musste sich gestern Nachmittag auf eigenem Geviert mit dem Liganeuling ASV Salzburg matchen. Zum Mann des Spiels avancierte dabei Dominik Stumbecker. Der Heim-Angreifer steuerte beim letztendlichen 2:1-Erfolg der Lungauer beide Tore bei. Für die Itzlinger traf Neuzugang Henry Diaz zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

Gelang mit seinem Team ein Top-Saisonstart: St. Michael-Coach Gerald Payer.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Diaz-Antwort nach Stumbecker-Führungstor ließ nicht lange auf sich warten

Rund 170 Besucher wollten sich das Erstrundenduell des USK St. Michael gegen den ASV aus Itzling nicht entgehen lassen. In den ersten 20 Minuten passierte nicht viel, beide Mannschaften neutralisierten sich. Just nachdem die Abtastphase vorbei war, stachen die Lungauer gnadenlos zu: Ein Chipball über die Gäste-Abwehr setzte Dominik Stumbecker in Szene, der vor ASV-Goalie Thomas Gottsmann die Ruhe bewahrte und zum 1:0 einnetzte. Der heimische Torjubel war noch nicht verflogen, als die Itzlinger nur drei Minuten danach die Uhren wieder auf null stellten: Nach einem bösen Fehlpass im Aufbauspiel der Gastgeber kam das Kunstleder zu ASV-Boy Andric, der mit einem Pass in die Tiefe Henry Diaz auf die Reise schickte und zusehen konnte, wie sein Kumpane auf 1:1 stellte (24.) "Es war ein sehr umkämpftes Spiel, ein richtiger Fight", sprach St. Michael-Trainer Gerald Payer zwei Teams an, die sich wahrlich nichts schenkten. In Minute 31 hätte es beinahe wieder gescheppert, Heim-Akteur Thomas König traf allerdings nur den Pfosten.

Knipser Stumbecker machte den Unterschied aus

In Halbzeit zwei machten die Hausherren weiterhin Dampf und im Vergleich mit den Städtern den agileren, besseren Eindruck. Die Früchte holte sich die Payer-Crew in der 53. Spielminute ab: Dominik Stumbecker stand nach einer Ecke zur richtigen Zeit am richtigen Ort und brachte seine Mannen per Kopf neuerlich voran - 2:1. Im weiteren Verlauf sahen die Zuschauer ein offenes Spiel, in dem die Heimelf dem dritten Treffer allerdings näher war als der ASV dem Ausgleich. "König und Gfrerer hätten für die Vorentscheidung sorgen können", zählte Payer auf Seiten der Lungauer zwei ausgelassene Top-Chancen. Weil auch der ASV im Nachschlag bei einem Alu-Treffer Pech hatte, blieb es unterm Strich beim knappen 2:1-Heimerfolg für St. Michael, der Payer logischerweise absolut zufriedenstellte: "Aufgrund des Chancenplus war es ein verdienter Sieg. Ich möchte auch dem Schiedsrichterteam ein Kompliment aussprechen. Ob der rassigen Partie, hatten sie alles im Griff."

USK St. Michael 2:1 (1:1) ASV Salzburg

St. Michael, SR: Cetin Yorulmaz

Torfolge: 1:0 Dominik Stumbecker (21.), 1:1 Henry Diaz (24.), 2:1 Dominik Stumbecker (53.)

Die Besten: Dominik Stumbecker (ST), Patrick Berger (IV), Michael Macheiner (RV)

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten