1. Landesliga: Liga-Zusammensetzung 2023/24

Weil in der vergangenen Spielzeit mehr als die halbe Liga absteigen musste, zeigt sich die 1. Landesliga heuer in nigelnagelneuem Gewand. Novum: Der ATSV Salzburg, der seit 2013/14 auch eine Fußballsektion stellt, ist nach dem in der 2. Landesliga Nord eingefahrenen Meistertitel erstmals in der fünfthöchsten Leistungsstufe vertreten.

Liga-Zusammensetzung (14 Mannschaften)

5 Flachgauer Vereine:

FC Bergheim (Absteiger)

USV 1960 Berndorf

TSV Neumarkt (Absteiger)

UFC SV Hallwang (Absteiger)

SV Anthering

4 Pongauer Vereine

SC Bad Hofgastein

SV Schwarzach (Absteiger)

SC Pfarrwerfen

UFC Altenmarkt (Absteiger)

2 Pinzgauer Vereine

FC Kaprun (Aufsteiger)

SC Mühlbach/Pzg.

2 Stadtklubs

ASV Salzburg (Absteiger)

ATSV Salzburg (Aufsteiger)

1 Lungauer Verein

SC Tamsweg

Wichtigste Eckpunkte für 2023/24

Aufstiegsregelungen

Der Meister der 1. Landesliga steigt in die Salzburger Liga auf

steigt in die Salzburger Liga auf Zwischen den Spielklassen der 1. Kampfmannschaft und der 1b-Mannschaft desselben Vereines müssen zwei Leistungsstufen Unterschied bestehen. Würde dieser durch einen Aufstieg der 1b-Mannschaft unterschritten, erlischt das Aufstiegsrecht für die 1b-Mannschaft ersatzlos

bestehen. Würde dieser durch einen Aufstieg der 1b-Mannschaft unterschritten, für die 1b-Mannschaft Die Zahl der Aufsteiger erhöht sich, wenn die festgelegte Spielklassenstärke unterschritten wird



Abstiegsregelungen

Aus der 1. Landesliga haben die zwei letztplatzierten Mannschaften abzusteigen

abzusteigen Die Zahl der Absteiger erhöht sich , wenn durch irgendeinen Umstand die festgelegte Spielklassenstärke überschritten wird

, wenn durch irgendeinen Umstand die festgelegte wird Zwischen den Spielklassen der 1. Kampfmannschaft und der 1b-Mannschaft desselben Vereines müssen zwei Leistungsstufen Unterschied bestehen. Wird dieser durch den Abstieg der 1. Kampfmannschaft unterschritten, rückt die 1b-Mannschaft am Ende des Spieljahres an den Schluss der Tabelle der betreffenden Liga und steigt in eine Leistungsstufe mit entsprechendem Abstand zur 1. Kampfmannschaft ab

Letzte fünf Meister

2023: Henndorf (amtierender Champion )

2022: Schwarzach

2019: Bergheim

2018: Thalgau

2017: Strobl

Ewige Torschützenliste (Top-5)

1. Franz Mrkonjic 152 2. Maximilian Dicker 146 3. Hermann Maier 99 4. Thomas Klammer 88 5. Dominik Stumbecker 77

