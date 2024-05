Mühlbach/Hkg. nach Derbysieg mit eineinhalb Händen am Liga-Pott

Details Donnerstag, 02. Mai 2024 13:35

Nach dem knappen 2:1-Derbyerfolg am gestrigen Staatsfeiertag gegen den UFC Dienten steht der SV Mühlbach/Hkg. in der 2. Klasse Süd unmittelbar vor dem Titelgewinn. Sechs Runden vor dem Ende lacht der Spitzenreiter, der heuer 70 Jahre alt geworden ist, mit einem 13-Punkte-Polster von der Spitze.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Dienten zur Pause voran

Das Nachbarschaftsduell mit Dienten sollte aus Sicht des überlegenen Tabellenführers zunächst nicht plangemäß verlaufen. "Wir sind durch einen unnötigen, individuellen Fehler in Rückstand geraten", ächzte Mühlbach-Obmann Sebastian Schweiger. Diesen, von Schweiger angesprochenen Fauxpas wusste Dientens Thomas Schwaiger in der 20. Spielminute eiskalt auszunutzen - 0:1. In der weiteren Folge schenkte die Gastelf keinen Meter her. "Es war sehr schwierig. Dienten hat sich mit gefühlt zehn Leuten hinten reingestellt", so Schweiger weiter. Trotz Domianz und viel Ballbesitz ging's für die Mühlbacher mit einem Rückstand in die Pause.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Kern und Hoffmann sorgten für die Wende

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war's um die Dienten-Torsperre dann doch geschehen. Weil Fabian Kern nach einem Eckball beim daraus resultierenden Gestocher die Übersicht behielt, hieß es nach 50 gespielten Minuten: 1:1. Dass der Leader alle drei Derby-Punkte abstaubte, war letztendlich Mario Hoffmann zu verdanken. Nach einem Zuspiel in den Rückraum versenkte Mühlbachs Top-Goalgetter (17 Saisontore) die Murmel von der Strafraumgrenze zum vielumjubelten 2:1-Sieg (76.).

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Mühlbach bereit für die große Party

Nach dem 18. Saisonsieg sind die in der Liga weiterhin ungeschlagenen Mühlbacher nur noch klitzekleine Schritte vom Meisterstück entfernt. "Wenn Wagrain unentschieden spielt oder verliert und wir gegen Bad Gastein gewinnen, könnte es schon dieses Wochenende durch sein", packte auch Schweiger schon die Rechenmaschine aus. Voreilige Glückwünsche nehme der Klubobmann allerdings nicht an. "Erst wenn rechnerisch nichts mehr möglich ist." Partymode on: Für den SV Mühlbach/Hkg. wird's gleich doppelten Grund zum Feiern geben - neben dem so gut wie fixen Titelgewinn auch das 70-jährige Vereinsbestehen. "Da haben wir echt ein cooles Programm", fiebert Schweiger dem Wochenende vom 21. - 23. Juni entgegen. Die Highlights? Mühlbach gegen Westliga-Dominator Austria Salzburg und das Legendenspiel zwischen den Pongauer Legenden und Team Copa Pele (Pacult, Herzog, Kühbauer, Maierhofer uvm.).

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.