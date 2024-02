Offensivstarkes Berndorf will mit gutem Jung-Alt-Mix "dranbleiben"

Details Montag, 12. Februar 2024 18:24

Aufgrund der Ligareform mit zahlreichen Absteigern aus der Salzburger Liga war der USV 1960 Berndorf demütig in die Saison gegangen. Im Endeffekt sollte der Herbst aus Sicht der Schwarz-Gelben aus dem Flachgau äußerst zufriedenstellend verlaufen. Mit 27 Points und den meisten erzielten Toren bekleidet die Crew vom spielenden Trainerduo Bernhard Rösslhuber und Daniel Munter den hervorragenden vierten Tabellenplatz.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Guter Mix, viel Offensivpower

"Weil wir im Frühjahr der Vorsaison nachgelassen hatten, mussten wir in der 'neuen Liga' erstmal schauen, wo wir tatsächlich stehen", gibt Herbert Kohlbacher, der Sportliche Leiter, die präsaisonalen Gedankengänge preis. Und die Berndorfer sollten äußerst gut dastehen, mit 27 eingeheimsten Points als starker Vierter überwintern. Darüber hinaus schafften es die Schwarz-Gelben, viel Selbstvertrauen mit in die Winterpause mitzunehmen. Zum Herbstkehraus blieb man nämlich in den letzten sechs Partien ohne Pleite. "Jung und Alt harmonieren bei uns sehr gut. Wenn die Entwicklung so weiter geht, sind wir sehr, sehr zufrieden", frohlockt Kohlbacher. Stark: Im Herbst traf Berndorf 39 Mal in die gegnerische Hütte - so oft wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesliga. "Das ist zweifellos unserer offensiven Spielanlage geschuldet. Zwar kassieren wir dadurch das ein oder andere Tor mehr, aber vorne läuft's ganz gut", kennt Kohlbacher die Gründe.

Berndorfer auf Partycrash aus

In Sachen Meistertitel sieht die Liga-Torfabrik jedoch andere Teams im Rampenlicht. "Bergheim, Neumarkt, der ASV, aber auch Hallwang - die haben allesamt einen finanziell größeren Kader als wir", sagt Kohlbacher. Nichtsdestotrotz möchte sich der lauernde Tabellenvierte auch im Frühjahr nicht abhängen lassen. "Wir wollen die Vorderen ärgern und dranbleiben. Das würde uns schon reichen. Sollte es aber mehr werden, nehmen wir's natürlich auch gerne mit."

Költringer weg, Salfinger als "Zukunftstransfer"

Kadertechnisch wurde in der Winterpause jeweils ein Zu- und Abgang vermeldet. Während Jonas Költringer nach Eugendorf in die Salzburger Liga wechselte, angelten sich die Berndorfer die Dienste von Benjamin Salfinger (Leopoldskron). "Ein junger und talentierter Außenverteidiger, der in die Nähe gezogen ist und im Frühjahr sicherlich seine Zeiten bekommen wird", spricht Kohlbacher von einem "Zukunftstransfer". Und wer weiß, vielleicht gibt die Neuverpflichtung sein Debüt ja schon beim Liga-Restart am 23. März zuhause gegen Schwarzach.

Wintertransfers

Zugänge: Benjamin Salfinger (Leopoldskron-Moos)

Abgänge: Jonas Költringer (Eugendorf)

Herbst 2023 auf einen Blick

Meiste erzielte Tore der Liga (39)

Höchste Siege: 5:1 gegen Altenmarkt, Hallwang, Pfarrwerfen

Höchste Niederlage: 0:3 gegen ASV

Bester Torschütze: Lukas Rösslhuber (10)