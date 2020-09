Wenn auch nur hauchdünn: Runden-Opening ging an Schwarzach

Details Samstag, 05. September 2020 12:06

Mit dem Pongauer Derby zwischen dem SV Schwarzach und dem SC Bad Hofgastein wurde gestern die 7. Runde der 1. Landesliga eröffnet. Dabei setzten sich die Burschen von Coach Mario Krimbacher knapp mit 1:0 durch. Das spielentscheidende Goal glückte Heim-Akteur Bülent Öztürk bereits in Spielminute zwei.

Schwarzach mit Turbostart

Die Eingewöhnungsphase auf Seiten der Heimischen war nur von kurzer Dauer, streckten sie nach etwas weniger als 180 Sekunden zum ersten Mal jubelnd ihre Hände in Richtung Schwarzacher Abendhimmel: Bülent Öztürk traf mit seinem abgefälschten Corner-Nachschuss ins Schwarze - 1:0 (2.). "Das war für den Spielverlauf natürlich super", grinste Mario Krimbacher, der Trainer der Schwarzacher. Das Pongauer Derby entwickelte sich zu einem kampfbetonten Fight, in dem sich beide Teams wahrlich nichts schenkten. "Meiner Meinung nach waren die Hofgastein eine Spur aggressiver, weswegen wir uns spielerisch sehr schwer taten", fügte Krimbacher hinzu. Noch im ersten Durchgang zelebrierten die Hausherren das 2:0, doch das Schiedsrichtergespann verweigerte dem Treffer seine Gültigkeit. "Das kann gar kein Abseits gewesen sein", verstand Krimbacher in dieser Situation die Welt nicht mehr. Bitter: Andreas Kobalek musste nach lediglich 31 Minuten mit Verdacht auf Kreuzbandriss runter.

Heimelf brachte Vorsprung über die Ziellinie, Bad Hofgastein zu zahnlos

Auch die zweiten 45 Minuten blieben hartumkämpft. Während Bad Hofgastein hurtig zum Ausgleich kommen wollte, spekulierten die Schwarzacher mit der Vorentscheidung. Im Laufe des Spiels gingen bei Krimbacher zum zweiten Mal die Wogen hoch. Neuerlich wurde eine Schwarzacher Bude wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. "Das war genau auf meiner Höhe", sah der Übungsleiter der Heimischen wiederum einen regulären Treffer. Auch die Jungs aus dem Gasteinertal haderten einmal mit einem aberkannten Goal. "Ich hab's nicht gesehen, war zu weit weg. Aber im Grunde haben die drei Schiedsrichter keinen guten Tag erwischt", trank Gastein-Dompteur Achim Sametreiter aus demselben Glas wie Krimbacher. Als sich eine in Summe recht chancenarme Begegnung dem Ende zuneigte, vergaben die Gäste eine riesengroße Möglichkeit aufs 1:1: Die Gastelf tauchte wenige Meter vor der Heim-Hütte brandgefährlich auf, scheitere jedoch an Goalie Hammer. "Momentan sind wir vor dem Tor einfach zu ungefährlich. Schwarzach hat mit wenig Fußball das Maximale herausgeholt", bilanzierte ein enttäuschter Sametreiter. Sein Pendant strahlte hingegen: "Das 2:8 musst du erst einmal verkraften. Die Mannschaft hat super gekämpft, die jungen Spieler sich voll reingehauen." Der gestrige Derbytriumph katapultierte die Schwarzacher vorübergehend auf Rang zwei. Ganz zur Freude von Krimbacher: "Da wo wir jetzt stehen ist top. Das hätten wir uns nie und nimmer gedacht."

SV Schwarzach 1:0 (1:0) SC Bad Hofgastein

Schwarzach, SR: Martin Rauter

Torfolge: 1:0 Bülent Öztürk (2.)

Die Besten bei Schwarzach: Bülent Öztürk (DM), Fabio Amering (IV), Majid Salihovic (RV).

Redakteur: Maximilian Winkler

