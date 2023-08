Hallwang unterliegt Neumarkt im Duell der Absteiger

Details Samstag, 05. August 2023 01:50

Der TSV Neumarkt hat am Freitagabend das Absteiger-Duell auswärts beim UFC SV Hallwang mit 2:0 für sich entscheiden können. Zum Matchwinner avancierte dabei TSV-Knipser Christian Brandl, der beide Treffer erzielte.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Brandl entschied Partie mit Doppelpack

Hallwang und Neumarkt traf in der abgelaufenen Spielzeit dasselbe Leid. Beide Klubs mussten den bitteren Gang aus der Salzburger Liga in die 1. Landesliga antreten. Beim Ligaauftakt am gestrigen Freitag standen sich die beiden Absteiger gleich gegenüber. Das bessere Ende war dabei für die Gäste aus Neumarkt vorgesehen. Weil Brandl (17., 28.) in Hälfte eins doppelt traf und die Tore danach wie vernagelt schienen, setzte sich die Pocev-Elf unterm Strich mit 2:0 durch.

