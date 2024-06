Pongauer Abstiegsfernduell geht an Pfarrwerfen - Bad Hofgastein muss runter

Details Samstag, 08. Juni 2024 19:56

Der SC Pfarrwerfen bleibt in der 1. Landesliga! Mit einem klaren 5:1-Heimerfolg über den FC Kaprun haben die Baier-Männer am Ende doch recht souverän den Klassenerhalt geschafft. Weil der Vorletzte Bad Hofgastein in Anthering nur remisierte, wären die Pfarrwerfener Kicker summa summarum auch mit einer Niederlage "oben" geblieben.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Trotz großer Gegenwehr: Heimelf mit klarer Pausenführung

Pfarrwerfen startete ins Saisonfinale, wie man das eben so macht, wenn man unbedingt die Liga halten will. "Die Jungs haben gewusst, um was es geht und waren mit 150 Prozent bei der Sache", erzählt Pfarrwerfen-Obmann Daniel Hager. Ein Blitzstart von Andreo Schweinzer (5.), Stefano Leutgab (27.) und Thomas Miller (41.) sorgten gegen den Fixabsteiger relativ flott für eine beruhigende 3:0-Führung, welche Kapruns Fabian Foidl noch vor dem Pausenpfiff (42.) einen Deut knapper gestaltete. "Die Kapruner haben alles gegeben und nicht wie ein Absteiger gespielt. Sie haben uns das Leben echt schwer gemacht", spricht Hager dem Kontrahenten ein großes Kompliment aus.

Pfarrwerfen hielt die Liga "aus eigener Kraft"

Wer noch immer am Pfarrwerfener Klassenerhalt zweifelte, der wurde spätestens nach dem Seitenwechsel besänftigt. In Minute 55 erhöhte Franz Ranstl auf 4:1, in Minute 68 markierte Maximilian Kirnbauer, den es nach Schwarzach zieht, den 5:1-Endstand. "Jedem Spieler ist nach dem Spiel ein großer Stein vom Herzen gefallen. Wir sind richtig erleichtert", bläst Hager kräftig durch. Unterm Strich hätten die Pfarrwerfener auch verlieren können, weil Bad Hofgastein, das zwingend gewinnen musste, in Anthering nicht über ein 2:2-Unentschieden hinwegkam. "Wir wollten es aus eigener Kraft schaffen, um nicht nach Anthering schauen zu müssen. Das haben wir geschafft", ist Hager froh.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.