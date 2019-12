2. Klasse Nord A - Simon Zieher (TSV Neumarkt 1b) ist "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 11:14

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 1.150.000 Stimmen abgegeben. Ligaportal bedankt sich bei allen Spielern, Trainern, Funktionären und Fans für die rege Teilnahme und wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.

2. Klasse Nord A - "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019 ist...

Simon Zieher (TSV Neumarkt 1b) mit 1334 Stimmen.

# Spieler Team Votes 2. Rudolf Mühlfellner SG Perwang/Michaelbeuern 443 3. Lazar Ugrinovic SV Bürmoos 1b 361 4. Ronald Reiter Leopoldskron-Moos 163 5. Michael Zisser Leopoldskron-Moos 114

