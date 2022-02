Brandheißes Titelrennen: Straßwalchen 1b startet von der "Pole"

Details Freitag, 04. Februar 2022 12:42

Was war das bitte im Herbst für ein Herzschlagfinale? Den Halbzeittitel gab's für die SV Straßwalchen 1b zwar erst am grünen Tisch, dafür nicht weniger verdient. Verstärkt durch eine optimale Ausgangsposition ist und bleibt das Ziel der Salzburger Liga-Fohlen der Meistertitel und somit der Aufstieg in die 1. Klasse Nord. Das übrigens ein absolutes Novum wäre, denn seit Auflösung der 3. Klasse im Jahre 2010 gelten die Herren in Grün und Weiß als fester Bestandteil der 2. Klasse Nord A.

Fotocredit: FMT-Pictures/K.J.

"Gute Hinrunde" für Straßwalchen 1b

Die Spielzeit 2021/22 startete für die SV Straßwalchen 1b denkbar ungünstig. In der allerersten Runde setzte es auswärts bei der Thalgau 1b eine knappe 1:2-Pleite. "Diese Niederlage war sehr unnötig", ärgert sich Co-Trainer Marcus Schinwald noch heute, "danach haben wir aber eine tolle Serie gestartet und neun Spiele in Folge nicht verloren." Der zweite Anzug des Salzburg-Ligisten setzte in den folgenden Wochen Schleedorf (2:1), den 1. SSK (5:0), den Lieferinger SV (3:1), Leopoldskron-Moos (4:1) und Titelaspirant Taxham (3:2) auf die Abschussliste. Gegen die Hallwanger (1:1), Neumarkter (1:1) und Bürmooser 1b (2:2) sprang jeweils ein Remis heraus, ehe zum Jahreskehraus das Heimspiel gegen Bergheim 1b strafverifiziert und mit einem 3:0-Sieg honoriert wurde. "Unsere Unentschieden gegen Hallwang, Neumarkt und Bürmoos waren bitter - die haben sich für uns wie Niederlagen angefühlt. Aber das zeigt, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnen will. Es war eine gute Hinrunde", spricht Schinwald über stets erfolgshungrige Straßwalchener.

Rizvanovic-Mannen in der Rolle des Gejagten

Die Ambitionen der Straßwalchen 1b sind groß - mit dem Wissen, dass es auch ganz schnell nach hinten gehen kann. Schinwald untermalt: "Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Es ist unglaublich eng, fünf Mannschaften sind innerhalb von drei Punkten. Die Tabellensituation lässt nicht viele Fehler zu. Wichtig sind die ersten Spiele, dass wir da gut rein starten. Wir werden alles geben, damit wir bis zum Schluss um den Meistertitel mitreden können." Die Grün-Weißen werden punktegleich mit Taxham als Tabellenführer in die erste Frühjahrsrunde starten und wohl alles daran setzen, zuhause gegen die Thalgauer 1b die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen.

Performance nach Pausentee sanierungsbedürftig

Straßwalchens zweite Garnitur ist am Montag in die Vorbereitung gestartet. Insgesamt wurden acht Testspiele fixiert, die es in sich haben werden. Schinwald: "Wie jedes Jahr haben wir sehr starke Gegner in der Vorbereitung. Es hilft uns für die Meisterschaft enorm weiter, wenn man sich mit Mannschaften messen kann, die in höheren Ligen spielen." Mit dem Ist-Zustand der Akteure ist das Trainerteam happy. "Die Jungs haben in der Winterpause gut gearbeitet, hatten Vorgaben von unserem Coach und das haben alle gut gemacht", so Schinwald weiter. Eine Baustelle bei der Straßwalchener 1b ist definitiv die zweite Halbzeit. Ein Faktum, das auch Schinwald aufgefallen ist: "Ja, das war unser großes Problem im Herbst. Wir haben die erste Halbzeit immer ordentlich gespielt und in der zweiten dann aufgehört Fußball zu spielen. Das müssen wir im Frühjahr besser machen, das hat uns einige Punkte gekostet." Zu- und Abgänge wird es beim 2. Klasse Nord A-Primus im aktuellen Transferfenster nicht geben. "Wir haben einen guten Kader und profitieren natürlich auch von unserer U17, aus der drei bis vier Spieler die Vorbereitung mit uns mitmachen", sagt Schinwald.

Wintertransfers (Stand: 4. Februar 2022)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Herbst 2021 in Zahlen

Wenigste kassierte Gegentreffer der Liga (11)

Höchster Sieg: 5:0 gegen 1. SSK 1919

Höchste Niederlage: 1:2 gegen Thalgau 1b

Bester Torschütze: Robert Thaler (7)