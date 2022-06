Saisonfinale in der 2. Klasse Nord A

Details Mittwoch, 01. Juni 2022 15:53

Die Saison 2021/22 neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. In der 2. Klasse Nord A ist der Kampf um den Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Klasse Nord voll im Gange. Die Entscheidung wird in den zwei noch verbleibenden Runden fallen. Wir haben einen Blick auf die tabellarische Ausgangssituation geworfen und uns mit dem Restprogramm beschäftigt...

Aktuelle Kurztabelle (Teams mit Titelchancen)

Platz Verein Spiele Punkte 1. Schleedorf 18 44 2. Taxham 18 40

Restprogramm

Schleedorf

R19: 1. SSK 1919 (11. / A)

R20: Lieferinger SV (5. / H)

Taxham

R19: Hallwang 1b (9. / A)

R20: Neumarkt 1b (10. / H)