2. Klasse Nord A: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 15:47

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der 2. Klasse Nord A geprägt. Was sich in den insgesamt 136 Partien sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: FC Bergheim

Meister: Bergheim 1b

Aufsteiger in die 1. Klasse Nord: -

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Taxham

Bestes Rückrundenteam: Bergheim 1b

Meiste Plätze gewonnen: Bergheim 1b (+1, von 2 auf 1), Lieferinger SV (+1, von 4 auf 3), 1. SSK (+1, von 10 auf 9)

Meiste Plätze verloren: Taxham (-1, von 1 auf 2), Bürmoos 1b (-1, von 3 auf 4), Leopoldskron (-1, von 9 auf 10)

Bestes Heimteam: Taxham

Bestes Auswärtsteam: Bergheim 1b

Ligatore (gesamt): 622 (4,57/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: Taxham (93)

Wenigste kassierte Gegentreffer: Bergheim 1b, Taxham (beide 35)

Wenigste erzielte Treffer: 1. SSK (42)

Meiste kassierte Gegentreffer: Leopoldskron (91)

Torreichstes Spiel: Straßwalchen 1b 10:3 Thalgau 1b

Remiskönige: Bürmoos 1b, Hallwang 1b, Straßwalchen 1b, Thalgau 1b, 1. SSK (alle 6)

Fairste Mannschaft: Neumarkt 1b (31 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: 1. SSK (95 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): 1. SSK (8)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Mümin Onmaz (Taxham), Andreas Loibichler (Straßwalchen 1b, beide 11)

Beste Torjäger

1. Marko Koller Taxham 30 2. Mario Lucic Lieferinger SV 20 Fabian Rupp Leopoldskron 20 4. Sebastian Ries Bergheim 1b 15 5. Said Sulejmanovic Lieferinger SV 14 Fabian Ramböck Bürmoos 1b 14 Andreas Tiefenthaler Bergheim 1b 14

