Tabellenführung ausgebaut! Eugendorf 1b schlägt St. Georgen im Liga-Hit

Das Meisterstück für die USC Eugendorf 1b rückt immer näher und näher! In der 17. Runde setzte sich der Spitzenreiter der 2. Klasse Nord A gegen den Zweiten USV St. Georgen mit 3:1 durch. Damit bauten die Salzburger-Liga-Fohlen ihre Tabellenführung auf satte neun Zähler aus.

Eugendorf 1b entschied Gipfeltreffen für sich

Die 1b-Mannschaft des USC Eugendorf bleibt in der 2. Klasse Nord A das Maß aller Dinge. Im Topspiel der 17. Runde stahl der Tabellenführer seinem ersten Verfolger, den St. Georgenern die Show. Ein Blitzstart von Felix Auinger (3.) sowie der Doppelpack von Christoph Dirnberger (48., 93.) verhalf den Grün-Weißen zu einem 3:1-Heimerfolg. Zwischendurch hatte St. Georgens Lenny Hofmann den Gästen mit seinem Anschlusstreffer (56.) ein kleines bisschen Hoffnung eingehaucht.

Suppan-Crew bastelt am Titel, St. Georgen matcht sich mit dem 1. SSK

In der Tabelle zieht die Eugendorfer 1b weiter einsam ihre Kreise. Einziger Unterschied: Der Vorsprung wuchs auf neun Zähler an. Experten sind sich einig: In Sachen Titelkampf wird sich die Suppan-Crew wohl nur noch selbst schlagen können. Wesentlich spannender gestaltet sich der Kampf um das aktuell bestehende, zweite Aufstiegsticket. Die beiden besten Nicht-1b-Mannschaften, St. Georgen (2.) und 1. SSK (3.), trennt lediglich ein "Körndl".

2. Klasse Nord A: USC Eugendorf 1b – USV St. Georgen, 3:1 (1:0)

93 Christoph Dirnberger 3:1

56 Lenny Hofmann 2:1

48 Christoph Dirnberger 2:0

3 Felix Auinger 1:0

