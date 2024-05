Vorzeitig Meister! Eugendorf 1b kehrt nach einem Jahr wieder in die 1. Klasse Nord zurück

Details Freitag, 10. Mai 2024 13:31

Die USC Eugendorf 1b hat sich mit einem 8:0-Kantersieg über den USV Schleedorf vorzeitig zum Meister der 2. Klasse Nord A gekrönt. Während die Salzburger-Liga-Fohlen fünf Runden vor dem Ende uneinholbar auf Platz eins liegen, kämpfen der 1. SSK und St. Georgen weiter um das zweite Aufstiegsticket.

Foto: FMT-Pictures/KJ (ARCHIVBILD)

Titel und direkter Wiederaufstieg in trockenen Tüchern

Es war lediglich eine Frage der Zeit, wann und wo der souveräne Tabellenführer das Meisterstück einfährt. Dass es vor heimischer Kulisse und mit einem Kantererfolg passieren sollte - absolut Meister-Like. Beim Eröffnungsspiel der 23. Runde, das schon am Mittwochabend stattgefunden hatte, nahmen die Eugendorfer ihre Kontrahenten aus Schleedorf in der ersten Halbzeit förmlich auseinander. Ein Viererpack vom herausragenden Benjamin Grössinger (4., 7., 16., 40.), Manuel Gschaider (25.), Christoph Dirnberger (29.) sowie ein Eigentor von Gäste-Mann Burak Saka (35.) sorgten für ein 7:0 zur Pause, ehe der eingewechselte Erik Jost dem Tabellenvierten im Endspurt sogar noch ein achtes Gegentor einschenkte (82.). 50 in 20 Runden gesammelte Punkte reichen für den zweiten Anzug des Salzburg-Ligisten letztlich aus, um sich vorzeitig Meister der 2. Klasse Nord A schimpfen zu können. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison kehrt die Eugendorfer 1b im Sommer wieder in die 1. Klasse Nord zurück.

Hochspannung um zweiten Aufstiegsplatz

Weil bei einem Meistertitel einer 1b-Mannschaft auch das beste Nicht-1b-Team aufsteigen darf, träumen der 1. SSK (2., 35 Punkte) und St. Georgen (3., 33 Punkte) nach wie vor von der 1. Klasse Nord. Bei fünf ausstehenden Runden könnte das Head-to-Head-Duell kaum spannender sein. Aktuell haben die Städter im Zwischenklassement zwar die Nase vorne, aber ein Spiel mehr auf dem Konto.

Aufstiegsrennen - Restprogramm

Henndorf 1b (A) Thalgau 1b (H) Schleedorf (A) Eugendorf 1b (A) Straßwalchen 1b (H) Schleedorf (H) spielfrei Bürmoos 1b (H) Thalgau 1b (H) Leopolskron-Moos (A)



