Unbelohnte Aufholjagd! Straßwalchen 1b unterliegt Bürmoos 1b

Details Montag, 06. Mai 2024 16:38

Die SV Straßwalchen 1b hat sich auf heimischem Boden der SV Bürmoos 1b knapp mit 3:4 geschlagen geben müssen. Nachdem die Gäste zur Pause mit 4:1 in Führung gelegen waren, kamen die Grün-Weißen noch einmal gefährlich nahe. Zum Punktgewinn sollte es für die Denk-Truppe aber nicht mehr reichen.

Furioser Start im 1b-Duell

Beide Mannschaften kämpften gleich vom Ankick weg mit offenem Visier. In der zweiten Minute brachte David Hauthaler den Gast aus Bürmoos in Front, Sekunden später stand's nach einem Goal von Straßwalchens Kassem Fouani 1:1 (3.). In der weiteren Folge lud Kevin Samstag zur One-Man-Show. Der SVB-Boy stellte mit einem lupenreinen Hattrick (20., 38., 43.) auf 1:4.

Straßwalchen fightete sich zurück

Die zweite Halbzeit gestaltete sich zunächst ruhiger, bis Lukas Prünster zur Freude der Heimischen in der 70. Minute den Anschlusstreffer zum 2:4 erzielte. Prünster, der an diesem Tag in herausragender Form war, ließ nicht locker und netzte neun Minuten später erneut ein, womit er das Spiel auf 3:4 verkürzte. Seine Doppeltreffer brachten neue Spannung ins Spiel und ließen die Hoffnungen von Straßwalchen 1b auf ein Comeback aufkeimen. Trotz intensiver Bemühungen der Grün-Weißen, den Ausgleich in den letzten Minuten zu erzielen, blieb es beim 3:4. Die Bürmooser verteidigten ihren knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff erfolgreich und sicherten sich so drei wichtige Punkte.

2. Klasse Nord A: Straßwalchen1b : Bürmoos 1b - 3:4 (1:4)

79 Lukas Prünster 3:4

70 Lukas Prünster 2:4

43 Kevin Samstag 1:4

38 Kevin Samstag 1:3

20 Kevin Samstag 1:2

3 Kassem Fouani 1:1

2 David Hauthaler 0:1

