2. Klasse Nord B: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 15:56

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der 2. Klasse Nord B geprägt. Was sich in den insgesamt 136 Partien sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Meister: Abtenau

Aufsteiger in die 1. Klasse Nord: Abtenau

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Abtenau

Bestes Rückrundenteam: Elsbethen

Meiste Plätze gewonnen: Elsbethen (+4, von 7 auf 3)

Meiste Plätze verloren: Siezenheim 1b (-2, von 4 auf 6), Großgmain (-2, von 5 auf 7)

Bestes Heimteam: Golling 1b

Bestes Auswärtsteam: Elsbethen

Ligatore (gesamt): 655 (4,82/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: Elsbethen (101)

Wenigste kassierte Gegentreffer: Abtenau (17)

Wenigste erzielte Treffer: ASV 1b (14)

Meiste kassierte Gegentreffer: ASV 1b (131)

Torreichstes Spiel: Puch 1b 2:12 Abtenau

Remiskönige: Adnet 1b, Großgmain, Hallein 1b (alle 5)

Fairste Mannschaft: Siezenheim 1b (42 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: SAK 1b (115 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): SAK 1b (10)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Claudio Berger (Großgmain), David Reichinger (Elsbethen, beide 8)

Beste Torjäger

1. Alkali Kamara SAK 1b 32 2. Andreas Weilhammer Elsbethen 26 3. Luca Reimer Siezenheim 1b 25 4. Maximilian Müller Elsbethen 24 5. Martin Auer Abtenau 23

