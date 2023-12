2. Klasse Nord B: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Montag, 18. Dezember 2023 11:57

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Alexander Mooslechner (UFC Hallein 1b)

Endergebnis:

1. Alexander Mooslechner (UFC Hallein 1b / 6816 Stimmen)

2. Christopher Lamprecht (SK Adnet 1b / 6455 Stimmen)

3. Sebastian Götzinger (UFC Bad Vigaun / 2645 Stimmen)

4. Matija Babic (UFC Croatia Salzburg / 2582 Stimmen)

5. Christopher Putz (SC Golling 1b / 2263 Stimmen)

6. Manuel Dubsky (SSC Großgmain / 1556 Stimmen)

7. Tahir Ölmez (SAK 1914 1b / 1008 Stimmen)

8. Stjepan Ugljar (UFC Siezenheim 1b / 782 Stimmen)

9. Valentin Steiner (SC Golling 1b / 478 Stimmen)

10. Antonio Tomic (UFC Croatia Salzburg / 410 Stimmen)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.