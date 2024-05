Zwei Platzverweise und zwei Habersatter-Goals bei Puch-Derbysieg über Bad Vigaun

Details Samstag, 25. Mai 2024 10:47

Die FC Puch 1b hat in der 25. Runde der 2. Klasse Nord B gegen den UFC Bad Vigaun einen 3:1-Derbysieg gefeiert. Tobias Habersatter war mit zwei erzielten Toren maßgeblich daran beteiligt. Nach Gelb-Rot für Elias Plappert und Bastian Angerer mussten die Salzburger-Liga-Kücken das Tennengau-Duell gar zu neunt zu Ende bringen.

Drei Punkte blieben in Puch

Tobias Habersatter, der immer wieder in der Salzburger Liga zum Zug kommt, sollte im Tennengauer Derby für die ersten Höhepunkte sorgen. Das erst 17-jährige Offensivtalent der Pucher 1b traf in Minute 31 und kurz nach dem Seitenwechsel (48.) zur heimischen 2:0-Führung. Zwar konnten die Bad Vigauner durch einen Treffer von Eray Celikay (53.) zwischenzeitlich verkürzen, in der 69. Minute schnürte Marcel Berthold den Sack aber zu.

Farbenfrohes Finish

Im Schlussakt wurde Schiedsrichter Konstantin Sitte so richtig aktiv. Erst flog der gelbverwarnte Elias Plappert mit Gelb-Rot vom Feld (81.), im Nachschlag gab's auch noch für Teamkollege Bastian Angerer die Ampelkarte (94.). Kategorie unnötig: Beiden Vergehen gingen Unsportlichkeiten voraus.

2. Klasse Nord B: Puch 1b : Bad Vigaun - 3:1 (1:0)

69 Marcel Berthold 3:1

53 Eray Celikay 2:1

48 Tobias Habersatter 2:0

31 Tobias Habersatter 1:0

