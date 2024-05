Hallein 1b nach Sieg im Gipfeltreffen unmittelbar vor Titelgewinn

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:11

Die UFC Hallein 1b ist in der 2. Klasse Nord B nur noch einen finalen Schritt vom Meisterstück entfernt! Die Salinenstädter besiegten am Freitagabend den Tabellenzweiten USK Elsbethen im Hit mit 3:2 und liegen nun drei Runden vor dem Ende mit komfortablen sechs Punkte voran.

Foto: Adi Aschauer

Ayetigbo und Yavuzer besorgten die Pausenführung

"Unser Plan ist lange voll aufgegangen. Wir waren sehr aggressiv und hatten das Spiel im Griff", ist Hallein-Dompteur Stanislav Stevic mit der Art und Weise, wie seine Schützlinge dieses Spitzenspiel anlegten, hochzufrieden. In der Anfangsviertelstunde schenkten die Tennengauer ihrem härtesten Verfolger keinen Millimeter, pressten als gäbe es keinen Morgen mehr. Die erste Belohnung gab's in Minute 17, als Oluwatosin Ayetigbo auf 1:0 stellte. Während Elsbethen alles dafür gab, um schnellstmöglich zum Ausgleich zu kommen, standen die Platzherren defensiv sattelfest. Im Endspurt der ersten Hälfte drehte die Stevic-Crew zum zweiten Mal jubelnd ab. Mustafa Yavuzer ließ zwei, drei Gegenspieler stehen, nur um die Murmel anschließend im langen Eck zu verstauen - 2:0 (40.). "Ganz wichtig - so kurz vor der Pause", weiß Stevic.

Foto: Adi Aschauer

Reichinger-Show den Tick zu spät

Was der Halleiner Coach ebenfalls wusste? "Dass Elsbethen noch einmal alles probieren wird und wir die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit überstehen müssen." Gesagt, getan. Der Leader überstand diese Phase unbeschadet und hätte sogar nachlegen können. Das glückte allerdings erst im Finish. Wieder tauchte Ayetigbo gefährlich vor der Gäste-Bude auf und drückte mit seinem zweiten Treffer an diesem Fußballabend zum 3:0 ab (84.). "Ich hab' geglaubt, dass das die Entscheidung war", gesteht Stevic. Denkste! Weil die Halleiner überheblich agierten und Elsbethen trotz Drei-Tore-Rückstand immer noch Blut leckte, wurd's in der Nachspielzeit zahlenmäßig enger als gedacht. Mit einem Doppelpack binnen drei Minuten verkürzte Ex-Halleiner David Reichinger (92., 95.) auf 3:2. "Wenn das Spiel noch fünf Minuten gegangen wäre, wär's richtig spannend geworden", meint Stevic, dem der Zieleinlauf überhaupt nicht gefiel. "Die Mannschaft muss lernen, dass ein Spiel länger als 90 Minuten dauert." Dem Kontrahenten spricht er indes ein riesengroßes Kompliment aus: "Sie haben schon oft Spiele gedreht und auch heute nie aufgehört, an sich zu glauben - Respekt."

Foto: Adi Aschauer

Hallein 1b will Titelentscheid schnellstmöglich herbeiführen

Nach 24 von insgesamt 27 Runden liegt die Halleiner 1b im Zwischenklassement nun sechs Punkte vor Elsbethen. Ein Sieg und die Stevic-Männer dürfen sich endgültig feiern lassen. Das Restprogramm? Croatia auswärts, Großgmain daheim und Siezenheim 1b auswärts. Geht es nach Stevic, dann soll es nicht mehr viel Drama geben. "Wir wollen es schon nächste Woche klarmachen." In Elsbethen muss man hingegen nicht in Trauer verfallen. Holt Hallein 1b den Titel, geht die beste Nicht-1b mit. Und diese Rückkehr in die 1. Klasse Nord ist für die Thai-Jungs nach wie vor zum Greifen nahe. Weil Croatia Salzburg bei der SAK 1b nicht über ein 1:1-Remis hinauskam, bleibt der Vorsprung von aktuell sechs Points gemütlich genug.

