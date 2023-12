2. Klasse Süd: Muhr führt Lungauer Derby-Tabelle an

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 15:51

In der 2. Klasse Süd sind die drei Klubs aus dem Lungau gegen die Pongauer (6) und Pinzgauer (5) Vertreter in der Unterzahl. Mit den hochdotierten Spitzenplätzen haben der USC Mauterndorf (10.), Absteiger USV Zederhaus (11.) und der USK Muhr (12.) nichts zu tun - gauintern die Muhrer die Nase vorn.

Mauterndorf, Zederhaus und Muhr verbindet nicht nur geografisch eine Art Nachbarschaft, nein, auch in der Tabelle liegt das Lungau-Trio als Zehnter, Elfter und Zwölfter nah beieinander. Weil St. Michael im Sommer in die 2. Landesliga Süd abgestiegen und dort wie Tamsweg (1. Landesliga) und Mariapfarr (1. Klasse Süd) der einzige Verein aus dem Lungau ist, kann man die prestigeträchtigen Derbys im Südösten des Bundeslandes nur mehr in der 2. Klasse Süd begutachten. Und in diesen Nachbarschaftsduell schnitten die Muhrer im Herbst am besten ab. Mit zwei vollen Derbyerfolgen führen die Schiefer-Männer die Lungauer Derby-Tabelle an.

Lungauer Derby-Tabelle

1. USK Muhr 2 5:1 6 2. USC Mauterndorf 2 5:3 3 3. USV Zederhaus 2 0:6 0

Bisherige Lungau-Derbys 23/24:

Mauterndorf 4:0 Zederhaus

Zederhaus 0:2 Muhr

Mauterndorf 1:3 Muhr

