2. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Details Montag, 18. Dezember 2023 11:59

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Roland Petzlberger (USC Mauterndorf)

Endergebnis:



1. Roland Petzlberger (USC Mauterndorf / 4138 Stimmen)

2. Florian Grugger (UFC Dienten / 595 Stimmen)

3. Daniel Pfeifenberger (USV Zederhaus / 562 Stimmen)

4. Thomas Tieber (USV Dorfgastein / 452 Stimmen)

5. Marcel Edler (Wagrain / Kleinarl / 418 Stimmen)

6. Karl Kirfel (Filzmoos / Hüttau / 319 Stimmen)

7. Jakob Hölzl (TSU Bramberg 1b / 223 Stimmen)

8. Hermann Hofer (SC Wald-Königsl. / 180 Stimmen)

9. Valon Marovci (SK Bischofshofen 1b / 175 Stimmen)

10. Alexander Plosky (SV Mühlbach/Hkg. / 136 Stimmen)

