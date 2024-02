Künftig ohne Torgarant Seiringer: Dienten will Heimstärke zurück

Details Montag, 26. Februar 2024 18:46

Im Herbst schaffte es der UFC Dienten nicht, an die Leistungen der Vorsaison anzuschließen. Anstelle eines Top-5-Platzes musste sich das Grugger-Kollektiv notgedrungen mit einer Position in der unteren Tabellenhälfte abfinden. Im Frühjahr soll die angekratzte Heimbilanz aufpoliert werden - auch ohne Top-Torjäger Benjamin Seiringer.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Heimfestung Saghäusl fing zu bröckeln an

In der Vorsaison hatten die "Deantna" mit der fünften Endplatzierung auf sich aufmerksam gemacht. An diese Leistungen konnten die Männer von Trainer Josef Grugger im ersten Saisonabschnitt jedoch nicht anknüpfen. Mit lediglich 16 Punkten aus 14 Spielen landete man auf dem neunten Platz. "Das ist nicht da, wo wir ursprünglich hinwollten", betont Thomas Schwaiger, der selbstspielende Sektionsleiter. Augenscheinlich: Die Heimstärke ist Dienten flöten gegangen. Allein im Herbst (4) hagelte es bereits mehr Heimpleiten als im kompletten letzten Spieljahr (3).

Torgarant sagte Servus

Die neunte Tabellenplatz soll aus Dienten-Sicht lediglich eine Übergangslösung sein, die Leistungskurve künftig wieder ansteigen. "Wir wollen heimstärker, aber vor allem fußballerisch wieder besser werden", stellt Schwaiger klar. Autsch: Mit Benjamin Seiringer verlor der Klub in der Winterpause seinen Goalgetter schlechthin. Der 29-Jährige, der in den letzten zweieinhalb Spielzeiten sage und schreibe 60 Ligatore erzielt hatte, wechselte nach St. Johann. "Sehr schade. Er wird uns sehr abgehen", seufzt Schwaiger. Zugänge blieben in der kürzlich abgelaufenen Transferperiode indes Fehlanzeige. "Es ist schwer, neue Kandidaten nach Dienten zu holen. Aber wir bleiben dran, vielleicht ergibt sich ja im Sommer etwas." Handlungsbedarf besteht definitiv, zumal der Dienten-Kader alles andere als aus allen Nähten platzt.

Restart wackelt

Der Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft hat es für den UFC Dienten gleich in sich. Am 23. März steht nämlich das Heim-Derby gegen Lend am Programm. Einzig der Schnee könnte dem Nachbarschaftsduell einen Strich durch die Rechnung machen. "Aktuell liegen noch circa 30 Zentimeter auf dem Platz. Wir werden alles versuchen, in den nächsten Tagen die Schneefräse aktivieren", sagt Schwaiger, der mit seinen Kumpanen bereits mit den Hufen scharrt. "Freilich wollen wir unbedingt spielen. Unsere Vorbereitung ist auf dieses Derby ausgelegt. Letztendlich muss aber auch das Wetter mitspielen." Das Hinspiel auf Lender Geviert konnten die "Deantna" mit 4:1 für sich entscheiden.

Wintertransfers

Zugänge: keine

Abgänge: Benjamin Seiringer (St. Johann 1b)

Herbst 2023 auf einen Blick

Höchster Sieg: 6:2 gegen Bramberg 1b

Höchste Niederlage: 0:4 gegen Dorfgastein

Bester Torschütze: Benjamin Seiringer (14)