"Jedem taugt's bei uns" - Mühlbach/Hkg. schwebt nach perfektem Herbst auf Wolke sieben

Details Freitag, 23. Februar 2024 19:28

In den letzten Saisonen hatte sich der SV Mühlbach/Hkg. im Spitzenfeld der 2. Klasse Süd etabliert. Mit neun Points Vorsprung auf den ersten Verfolger ist die Titelchance nun so groß wie schon lange nicht mehr. Im Frühjahr wollen die Männer von Übungsleiter Patrick Schweiger, die ungeschlagen durch den Herbst düsten, den Deckel draufpacken.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Mühlbacher wollen Titelrennen "so schnell wie möglich entscheiden"

Der Vizemeister der Vorsaison ließ es im Herbst ordentlich krachen. Mit 13 vollen Erfolgen und zwei Unentschieden ziehen die Mühlbacher in der 2. Klasse Süd einsam ihre Kreise. Wagrain/Kleinarl liegt als erster Verfolger schon neun Punkte zurück. "Ungeschlagen und so einen Vorsprung hätten wir vor der Saison mit Handkuss genommen", ist auch Trainer Patrick Schweiger regelrecht aus dem Häuschen. Der unerwartete Punkteverlust gegen Tabellenschlusslicht Bramberg 1b (3:3) fiel ganz und gar nicht ins Gewicht. Das Erfolgsrezept? "Die Mannschaft ist über zwei, drei Jahren zusammengeblieben. Wir haben eine gute Stimmung und Trainingsbeteiligung. Jedem taugt's bei uns."

Geht es nach dem souveränen Tabellenführer, dann soll die Erfolgsserie im zweiten Saisonabschnitt prolongiert werden. "Wir wollen's durchziehen, so schnell wie möglich entscheiden", redet Schweiger erfolgshungrig über den anstehenden Titelkampf. Von einer "gmahdn Wiesn" will der Coach allerdings nichts wissen. "Es wird kein Selbstläufer. Die Punkte musst du erst einmal einfahren."

Neuzugang mit Salzburger-Liga-Erfahrung

Mit Peter Mauch konnten sich die Mühlbacher, die im Gegenzug keinen Abgang vermeldeten, punktuell verstärken. "Peter ist ein erfahrener Mann, mit dem wir vereinbart haben, dass er im Frühjahr für uns spielt. Danach schauen wir weiter", spricht Schweiger über die 36-jährige Neuverpflichtung, die in der Saison 2020/21 noch für Altenmarkt in der Salzburger Liga gekickt, bis zuletzt aber kürzergetreten hatte.

Liga-Krösus muss zum Restart nach Filzmoos

Die Schweiger-Überflieger haben bereits zwei Testspiele in den Knochen. Sowohl gegen Abtenau (3:0) als auch gegen St. Martin/T. (3:1) gab's einen Sieg. Neben drei weiteren Tests gegen Großarl (1.3.), Ramsau (8.3.) und Lenzing (23.3.) geht's für Mühlbach noch ins Trainingslager. "Mitte Mai für vier Tage zum Gardasee", verrät Schweiger. Am 30. März wird im Filzmooser Mützenstadion schließlich der große Frühjahrsauftakt steigen. Bestes Omen: In der Hinrunde fegte der Leader die Spielgemeinschaft mit 6:1 vom Grün, feierte gleichzeitig den bis dato höchsten Saisonerfolg.

Wintertransfers

Zugänge: Peter Mauch (Altenmarkt)

Abgänge: keine

Herbst 2023 auf einen Blick

Keine einzige Liga-Niederlage

Wenigste kassierte Gegentreffer der Liga (11)

Höchster Sieg: 6:1 gegen Filzmoos/Hüttau

Bester Torschütze: Mario Hoffmann (15)