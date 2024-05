Mühlbach/Hkg. tütet in Mauterndorf Meistertitel ein

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:56

Es ist vollbracht! Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim USC Mauterndorf krönte der SV Mühlbach/Hkg. seine überragende Saison mit dem Meisterstück. Die in der Liga immer noch ungeschlagenen Pongauer, die in den finalen vier Runden nicht mehr eingeholt werden können, kehren nach langen 23 Jahren wieder in die 1. Klasse Süd zurück.

Gäste-Knipser Hoffmann durchbrach Torsperre "Gott sei Dank noch vor der Pause"

"Wir waren über die gesamten 90 Minuten drückend überlegen", berichtet Patrick Schweiger, Mühlbachs frischgebackener Meistercoach. Tiefstehende Mauterndorfer machten dem Tabellenführer das Leben so schwer wie möglich, hielten lange die Null, mussten allerdings im Finish der ersten Halbzeit doch den Gegentreffer schlucken. Mario Hoffmann stellte mit seinem 21. Saisontreffer auf 0:1. "Ein schön herausgespieltes Tor und Gott sei Dank noch vor der Pause", war's für Schweiger ein optimaler Zeitpunkt.

Langer Kampf zahlte sich aus

In der zweiten Halbzeit wurde die Dominanz der Gäste noch größer. "Da ging es dann nur mehr auf ein Tor", sagt Schweiger, der viele Chancen und zwei, drei Elferalarme beäugte. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten konnten die Mühlbacher zumindest einmal Kapital schlagen, als Florian Wielandner nach einem Stanglpass die Murmel zum 0:2 über die Linie streichelte (58.) und damit die drei Punkte sicherstellte. Drei Punkte, die den SVM nun uneinholbar vom Thron winken lassen. "Wir haben lange dafür gekämpft. Den Titel zu holen, war seit sechs, sieben Jahren unser Ziel", strahlt Schweiger, der mit seiner Truppe ab Sommer eine Etage oberhalb, in der 1. Klasse Süd antreten wird. Zum ersten Mal seit 23 Jahren.

