Lend-Tormaschine Melih Kirim geigt gegen Zederhaus mit Viererpack auf

Ein Feiertag am Feiertag! So und nicht anders lässt sich der gestrige Arbeitstag des SV Lend betiteln. Im Heimspiel gegen den USV Zederhaus feierten die Buchsteiner-Männer nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand am Ende einen furiosen 5:3-Sieg. Melih Kirim war dabei mit vier erzielten Toren der große Matchwinner. Während Wald in Dienten knapp mit 3:2 siegte, trennten sich Bad Gastein und die Bischofshofener 1b nach mehreren Wendungen mit einem Unentschieden.

Zederhaus zur Pause mit der Nasenspitze voran

Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus dem Lungau. Eine Tatsache, die sich letztendlich auf der Anzeigetafel bemerkbar machen sollte. In Minute 21 brachte Patrick Gfrerer Zederhaus in Führung, die Kapitän Lukas Baier nur vier Minuten später zu verdoppeln wusste. Kurz vor der Pause glückte den Lendern der so wichtige Anschlusstreffer. Melih Kirim verkürzte vom Elferpunkt auf 1:2. Es sollte nicht der einzige Treffer des heimischen Goalgetters bleiben.

One-Man-Show verhalf Lend zum elften Saisonsieg

Denn in der zweiten Halbzeit präsentierte sich Kirim erst so richtig in Torlaune und brachte die Seinen mit drei weiteren Goals (55., 71., 78.) schier uneinholbar in Front. Zwar kamen die Lungauer nach Baiers geschnürtem Zweierpack noch einmal gefährlich nahe (82.), im Nachschlag machte Johannes Gasteiger mit seinem Freistoß aber alles klar - 5:3 (91.). Mit dem elften Saisonsieg fixierte Lend seinen sechsten Tabellenplatz, Zederhaus bleibt vorerst Neunter.

In Dienten und Bad Gastein wurde nicht mit Toren gegeizt

Ebenfalls ein Haufen Volltreffer fielen in den weiteren zwei Ligaspielen. Wald setzte sich auswärts in Dienten dank Kaserers spätem Elfer-Tor (88.) mit 3:2 durch, im Pongauer Derby zwischen Bad Gastein und Bischofshofen 1b, das 3:3 endete, gab's keinen Triumphator. Nachdem die zweite BSK-Garnitur einmal, Bad Gastein gleich zweimal in Front gelegen war, sorgte Haris Mujakic für die Punkteteilung (89.).

