Comeback und Rettungseinsatz: USK Muhr dreht Partie gegen SV Lend

In einem Fußballkrimi am Sonntag setzte sich USK Muhr in der 23. Runde der 2. Klasse Süd gegen SV Lend mit 3:2 durch. Die Partie bot bis zur letzten Minute Spannung, denn Muhr drehte einen 0:2-Rückstand in einen verdienten Sieg um. Überschattet wurde der Sieg jedoch von einer Verletzung von Sebastian Schlick.

Erste Halbzeit: Lend dominiert, Muhr kämpft

Der Anstoß erfolgte unter den Augen zahlreicher Zuschauer, die eine spannende Partie erwarteten. In den ersten Minuten schien USK Muhr aktiv, doch das Blatt wendete sich schnell. Bereits in der 19. Minute brachte Berkay Yilmaz die Gäste aus Lend mit einem verwandelten Elfmeter in Führung. Nur Minuten später, in der 27. Minute, verdoppelte Firat Poyraz den Vorsprung für SV Lend durch einen präzisen Abschluss, wodurch die Gastmannschaft eine scheinbar komfortable Führung aufbaute.

Doch kurz vor der Halbzeitpause gab Christian Griessner Muhr neuen Hoffnungsschimmer, indem er in der 40. Minute per Kopf den Anschlusstreffer erzielte. Trotz weiterer Chancen blieb es zur Halbzeit bei einem 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft. Kurz vor der Halbzeit verletzte sich jedoch Sebastian Schlick am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gute Besserung an dieser Stelle!

Zweite Halbzeit: Muhr dreht auf und entscheidet das Spiel

Die zweite Hälfte begann mit einer energischen Muhrer Mannschaft, die alles daransetzte, das Spiel zu drehen und für den verletzten Schlick aufzuspielen. Nach mehreren vergebenen Chancen gelang Thomas Rottensteiner in der 63. Minute der verdiente Ausgleichstreffer zum 2:2. Nach einem perfekten Stanglpass musste er nur noch den Fuß hinhalten. Dieser Treffer gab USK Muhr weiteren Auftrieb. In der 77. Minute dann der große Moment für Christian Griessner, der nach einem Freistoß von Jakob Schiefer erneut per Kopf traf und damit das 3:2 für die Gastgeber sicherte.

In den letzten Minuten des Spiels nahm die Spannung weiter zu. SV Lend hatte in der 90. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch der Elfmeter wurde von Schiefer, dem Torhüter von Muhr, spektakulär gehalten. Dieses Ereignis sicherte letztendlich den Sieg für USK Muhr, die das Spiel nach einer beeindruckenden Aufholjagd mit 3:2 für sich entschieden.

Der Sieg von USK Muhr gegen SV Lend zeigte nicht nur die Entschlossenheit und das Kampfherz der Muhrer Mannschaft, sondern auch die Fähigkeit, unter Druck zurückzukommen und eine Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ein Fußballspiel, das den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ligaportal wünscht auch Sebastian Schlick alles Gute!

2. Klasse Süd: Muhr : Lend - 3:2 (1:2)

77 Christian Griessner 3:2

63 Thomas Rottensteiner 2:2

40 Christian Griessner 1:2

27 Firat Poyraz 0:2

19 Berkay Yilmaz 0:1

