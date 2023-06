Nach 1:1: Grenzenloser Jubel bei Grünau 1b und ATSV

Details Sonntag, 11. Juni 2023 18:07

Die SV Wals-Grünau 1b und der ATSV Salzburg haben sich in der letzten Runde der 2. Landesliga Nord mit einem 1:1-Remis getrennt. Ein Ergebnis, das in beiden Lagern für überglückliche Gesichter sorgte. Während die Regionalliga-Fohlen über den Ligaverbleib jubelten, feierten die Städter den Meistertitel.

Fotocredit: ATSV Salzburg

Punkteteilung der besonderen Art

Sowohl für die Grünauer als auch für den ATSV stand am letzten Spieltag der Saison so einiges auf dem Spiel. Die Grün-Weißen kämpften um den Klassenerhalt, die Städter um die Meisterschaft. Und weil beide Klubs am Ende des Tages jeweils ein Pünktchen abstaubten, Mijajlovic (66.) und Joker Reischl (83.) für ein 1:1-Unentschieden sorgten, kannte der Jubel auf beiden Seiten keine Grenzen mehr. Der ATSV behielt im Titel-Zweikampf mit Faistenau (3:1 in Oberhofen) die Oberhand und Wals-Grünau 1b setzte sich im Abstiegs-Fernduell gegen Obertrum (1:0 in Mattsee) durch.

