Titel-Showdown in der 2. Landesliga Nord: ATSV zieht Momentum auf seine Seite

Weil sich der Tabellendritte Mattsee in der 24. Runde Elixhausen mit 2:3 beugen musste, ist nun klar: Den 2. Landesliga-Nord-Titel werden sich der ATSV Salzburg und der USC Faistenau untereinander ausmachen. Das Momentum liegt auf Seiten der Städter, die beim 4:0 in Gneis ihre Pflicht erfüllten, während Faistenau beim Gastspiel in Abersee (2:2) Federn ließ.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

ATSV auch zu zehnt stark, Faistenau reichte Fetahaj-Doppelpack nicht

Der ATSV konnte seine Favoritenrolle bei Kellerkind Gneis gänzlich erfüllen. Bogdanovic (9.) und Jagodic (17.) brachten den Favoriten schon früh mit 2:0 in Führung. Der Platzverweis von Miodragovic (Verhinderung einer klaren Torchance, 29.) sollte nur eine Randerscheinung bleiben, denn im zweiten Spielabschnitt legte der Liga-Primus auch in Unterzahl nach: Mijajlovic (68.) und Stojkov (88.) machten den 4:0-Auswärtserfolg perfekt.

Indes mussten sich die Faistenauer in Abersee mit einem 2:2-Unentschieden abfinden. Der Tabellenzweite rannte nach Goals von Peter (21.) und Tescu (Freistoß, 60.) zweimal einem Rückstand hinterher, den Top-Goalgetter Fetahaj (27., 65.) ebenso oft egalisieren konnte. Für mehr sollte es aber nicht reichen.

Städter in der Pole-Position

Zwei Runden vor Schluss liegt der ATSV drei Punkte vor Faistenau. Der Direktvergleich spricht mit 3:1 bzw 0:1 zwar für die Lämmerhofer-Jungs, für einen neuerlichen Führungswechsel in der 2. Landesliga Nord müssten die Städter zumindest einmal komplett ausrutschen. Im Saisonfinale trifft der Leader auf Köstendorf (H) und Wals-Grünau 1b (A) - Faistenau bekommt es mit den Kellerkindern Oberndorf (H) und Oberhofen (A) zu tun.

